Booker T cree que The Rock está siendo un gran villano

Recientemente, Booker T señaló que las promos subidas de tono y con groserías de The Rock y de Cody Rhodes que hemos visto en WWE recientemente no tienen nada de malo, solo que ahora, todo el mundo es muy sensible.

Pero, sumado a esto, en la más reciente edición de su video podcast The Hall of Fame, Booker T ha dicho que hay que destacar el gran trabajo que Rocky está haciendo como villano. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Booker T felicita a The Rock con su gran trabajo como rudo en WWE

«La Roca no está eclipsando a las estrellas a tiempo completo de la WWE. No lo creo. En cambio, tenemos que centrarnos en el gran trabajo que creo que La Roca ha estado haciendo desde que adoptó su personaje de villano, y creo que ha creado una de las construcciones más emocionantes para WrestleMania en la memoria reciente.

«Mucha gente tiene mucho que decir sobre La Roca. Personalmente… creo que La Roca está haciendo un trabajo realmente genial, en cuanto a ser el villano por excelencia. No comprando la forma en que la gente lo ve hoy en día, sino la forma en que lo hizo en el pasado, y viendo si todavía funciona. Personalmente, desde afuera, todos están hablando, todo el mundo está emocionado por lo que está sucediendo. Y para mí, creo que esta es una de las temporadas de WrestleMania más intrigantes en las que hemos estado en mucho tiempo».