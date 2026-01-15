Booker T cree que SmackDown es lo mejor para Trick Williams

Trick Williams se ha asegurado un lugar en el elenco de WWE SmackDown tras aparecer en el programa dos semanas consecutivas y ser incluido en el torneo por el Campeonato Indisputable WWE para determinar al contendiente número uno al título. En el último progama, debutó oficialmente en la marca azul apuntándose una victoria contra Rey Fenix, solo momentos después de haber interrumpido a Randy Orton en una promo.

► Trick Williams puede aprender de Randy Orton

En la reciente edición de su podcast Hall of Fame, Booker T habló sobre el debut de Trick Williams en SmackDown y señaló que no hay mejor leyenda de la lucha libre con la que el ex campeón NXT pueda formar pareja tras su ascenso al roster principal que Randy Orton.

«Trick Williams, poder sentarse bajo ese árbol de aprendizaje y aprender, ser guiado a través de estas minas terrestres y que le muestren exactamente qué no hacer y cómo salir y realmente superar esto, va a trabajar con un tipo que le va a enseñar muchísimo. Mucho más de lo que podría haber aprendido en ‘NXT’ en tres años. Con Randy, como dije, en tres meses, este tipo podría estar literalmente en camino de dominar esto… salir y enseñarle a este chico cómo salir y rendir, bajo las luces brillantes, sin red, sin paraguas».

En la primera ronda del torneo para determinar al retador número uno al Campeonato WWE, Trick Williams tiene programado luchar contra Matt Cardona en la primera ronda, mientras que Randy Orton hará lo propio contra The Miz, y si ambos consiguen ganar, podrían enfrentarse más adelante, y así culminar lo que empezaron con palabras hace unos días.