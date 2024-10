El 2001 fue un año clave para la lucha libre profesional, puesto que se marcaría la desaparición de WCW, quien era competidora de la WWE y eventualmente absorbida por esta. Precisamente, Vince McMahon compró a la desaparecida empresa de Ted Turner y decidió hacer una historia relacionada con la invasión de las estrellas de WCW a la WWE que duraría unos meses, y que culminaría en Survivor Series de ese año.

► Booker T nunca creyó en la historia de la invasión

Booker T, miembro del Salón de la Fama de la WWE, habló sobre la historia de la Invasión de WCW a WWE en la reciente edición de su podcast Hall of Fame, y fue enfático en decir que la misma no tuvo éxito.

«Por supuesto que no. No tenía viento en popa, estaba muerta al llegar, no teníamos jugadores. Llegué, ya sabes, dejé mucho dinero sobre la mesa para venir, muchos de esos tipos tenían grandes contratos, se quedaron en casa y cobraron su dinero. No los culpo ni un poco… Pero yo pensaba que el tiempo libre era mi peor enemigo. Tenía ambos títulos, sentía que el dinero que perdí lo podía recuperar en poco tiempo, y dije: ‘Es hora de que demuestre exactamente lo bueno que soy en realidad. Veamos, así que aposté por mí mismo, y en cuanto a la historia de la invasión, no teníamos nada».

Booker T continuó diciendo que realmente no creía que la WWE quisiera hacer la historia en primer lugar, y piensa que Vince McMahon compró WCW simplemente para cerrarla, pero eso no sucedió y el resurgimiento de WCW como marca propia en 2001 fue un gran fracaso. Sin embargo, admitió que pensaba que McMahon dirigiendo dos empresas habría sido muy desafiante, citando a Tony Khan tratando de dirigir AEW y ROH en la actualidad como un ejemplo de lo difícil que puede ser hacerlo bien. Enn un dato no menor, recordemos que WCW «invadió» la WWE con muchas ausencias importantes debido a temas contractuales, como Goldberg, nWo o Sting.