Jade Cargill está a 10 días de cumplir un año como Campeona TBS. Se hizo con el título venciendo a Ruby Soho en la final del torneo para coronar a la primera monarca en el Dynamite del 5 de enero de 2022. Desde entonces, lo ha defendido en 15 ocasiones. La más reciente fue en Full Gear, cuando lo retuvo ante Nyla Rose. Y para cuando se coronó no llevaba ni ese tiempo luchando, pues tuvo su primer combate en el Dynamite del 3 de marzo de 2021. En tan poco tiempo la luchadora ha conseguido mucho en All Elite Wrestling.

► Booker T y el destino de Jade Cargill

Tanto que ha llamado la atención de las compañías más grandes, empezando por la WWE. Ella misma contaba hace un tiempo por qué rechazó tomar este camino. No obstante, eso no quiere decir que en el futuro, cuando su contrato termine, no vaya a valorar esa posibilidad. Aunque ella siempre ha dicho estar muy contenta en AEW. Por otro lado, Booker T cree que está en su destino ser una Superestrella. El miembro del Salón de la Fama comenta esto en un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame.

“Ella está un poco fuera del radar, ¿sabes a lo que me refiero? Ella no está en la foto del cinturón grande. Ella está como en su propia ala. No es como si ella estuviera realmente en la división.

«No pienso mucho en Jade Cargill, pero ella realmente es un espécimen y alguien que tiene WWE escrito sobre ella«.

¿Estáis de acuerdo con Booker T? ¿Jade Cargill tendría éxito en la WWE? ¿Os gusta en AEW?