Booker T cree que Danhausen ayudará a la venta de mercancía

Danhausen es un personaje que de a poco ha ido recibiendo una buena aceptación por parte del público. Apenas han pasado dos semanas desde su debut en la WWE en el Elimination Chamber PLE de Chicago, donde fue abucheado, pero muchos ya están interesados ​​en ver qué tiene bajo la manga este personaje «Muy Bueno, Muy Malvado».

► Danhausen podría encajar en AAA

Con la esperanza de no ser víctima de las «maldiciones» de Danhausen, Booker T comentó en la reciente edición de su podcast «Hall of Fame» que cree que un personaje como el de Danhausen puede lucirse bien tanto en el elenco principal como, potencialmente, en otros lugares, incluyendo en Lucha Libre AAA.

«Podría usarse en los shows de AAA. Tienen muchos trucos allí… así que encajará perfectamente, ya sabes, en el modo AAA. ¿Hasta dónde llegará en el roster principal? ¿Con quién lo emparejarán…? ¿Qué buscamos realmente del personaje de Danhausen? Definitivamente podría convertirse en una máquina del mercadeo… si se promociona bien.»

Las estrellas del elenco principal ya están sintiendo las maldiciones de Danhausen. Primero fue Dominik Mysterio, quien minutos después de su interacción con la flamante estrella de WWE, perdió el Campeonato Intercontinental. Días después, fue The Miz, y en la reciente edición de WWE RAW, el Grande Americano Original fue su última víctima, y terminó siendo reemplazado por el otro Grande Americano en su combate titular contra Penta.

Por otra parte, la popularidad de Danhausen ha alcanzado unos niveles inesperados e impacto inmediato, a tal punto que su mercancía se ha convertido en un éxito en las ventas dentro de WWE Shop.