Booker T contradice su rating en el juego WWE 2K25

Como no podía ser de otra forma, Booker T está en WWE 2K25. Pero el miembro del Salón de la Fama y comentarista no está feliz del todo.

En un episodio reciente de su pódcast con Brad Gilmore, Hall Of Fame, el veterano estuvo comentando su rating de 85 y de 77 en su versión de 2001:

«77, eso está muy lejos de la realidad. Sí, eso está muy lejos de la verdad. De nuevo, a menudo depende de si te gustan o no. Puede ser personal, a veces es algo personal.»

Gilmore mencionó el hecho de que The Sandman tiene una calificación general de 86 en el juego. «Sabes qué, está mal. Realmente lo está en muchos niveles. Pero, una cosa sobre mi personaje siendo 85, normalmente puede vencer a todos en el roster [risas].»

Después de mencionar que fue doble campeón en 2001, el luchador dijo que su baja calificación podría ser un caso de personas que son fanboys. «Debería haber sido no menos de 90 en el 01′. De nuevo, he estado recibiendo lo peor por bastante tiempo con muchas de estas personas. Son fanboys, votan por sus luchadores favoritos, no por los mejores. Mira, lo entiendo. Lo entiendo, ¿vale?».