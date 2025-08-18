Booker T considera que WWE debe tener más «House Shows»

Desde que Triple H asumió el rol creativo en la WWE, los eventos en vivo no televisados (o «House Shows») han disminuido notablemente, quedando únicamente reducido a cuando se llevan a cabo ciertas giras internacionales (como la que hubo el mes pasado en México) o eventos especiales como la tradicional fecha post Navidad, que se lleva a cabo en el Madison Square Garden.

► Booker T valora la experiencia que se adquiere en los «House Shows»

Los veteranos de la lucha libre a menudo han comparado su época en la industria con la actualidad, argumentando que sus horarios eran mucho más exigentes porque prácticamente tenían que presentarse a diario. Uno de los ejemplos es Booker T, quien durante la reciente edición de su programa «Hall of Fame», considera que la ausencia de espectáculos no televisados tiene sus pros y sus contras, y señala que a las jóvenes estrellas les puede resultar difícil aprender si no tienen repeticiones.

«Sí, es un arma de doble filo. Es bueno y malo, y en muchos sentidos. Es decir, veo la pregunta que se ha planteado durante tantos años: ¿Necesitan los chicos una temporada baja? No creo que vayamos a tener temporada baja, pero tener, ya sabes, darles a chicos y chicas un poco más de tiempo libre, creo que es algo bueno. Poder pasar un poco más de tiempo con la familia es algo bueno. Pero los chicos tendrán que encontrar el equilibrio entre ese tiempo libre. El tiempo libre es su peor enemigo».

«Los luchadores necesitan más repeticiones porque salen en televisión y no están preparados para salir y rendir al máximo nivel porque han estado en casa, sin prepararse. La preparación es la única suerte que tendrás. Así que, desde esa perspectiva, creo que podría perjudicarlos. Es algo que tendrán que hacer. Tendrán que encontrar la manera de equilibrar eso».

Como apuntaba el miembro del Salón de la Fama WWE, la eliminación de los «House Shows» tiene sus ventajas y desventajas, ya que los luchadores cuentan con mayor libertad para pasar con sus familias, pero pierden oportunidades de tener más repeticiones que les permita trabajar de mejor manera en televisión; además, estos eventos también servían como una especie de laboratorio para probar algunas rivalidades que después terminaban saliendo en televisión.