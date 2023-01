Booker T considera que Jacob Fatu puede causar impacto en WWE

No cabe duda que la facción de The Bloodline ha sido una de las más dominantes de la era moderna en WWE. Liderados por Roman Reigns, en compañía de sus primos, The Usos y Solo Sikoa, han logrado posicionarse en lo más alto de la compañía, monopolizando la mayoría de los títulos que están en juego. La incorporación de Sami Zayn, el único no pariente del grupo, ciertamente los ha ayudado y es un indicativo de que hay espacio para más, siempre y cuando “reconozcan” al Jefe Tribal.

► Jacob Fatu, otro miembro de la familia Anoa’i que podría llegar a WWE

Jacob Fatu también es miembro de la familia Anoa’i, al igual que lo son los miembros originales de The Bloodline, y actualmente está destacándose en MLW, aunque todavía no se ha aventurado a la WWE. Booker T cree que el samoano puede causar una gran impresión en WWE si es que decide dar el gran salto. Así lo hizo saber el cinco veces campeón mundial en su reciente Podcast Hall of Fame.

“Jacob Fatu, uno de mis muchachos. Me encantaría ver a Jacob tener una oportunidad, tener una gran oportunidad porque sé que causará una gran impresión, un gran revuelo. Y no solo porque sea un tipo grande. Haría un gran revuelo en la WWE en serio”.

Jacob Fatu fue entrenado por su tío, Rikishi, quien resulta ser el padre de The Usos, por lo que el parentezco también serviría claramente para convertirse en otro miembro más de The Bloodline, de ser el caso. En todo caso es una situación que tendrá que esperar, dado que Fatu todavía está bajo contrato con MLW.