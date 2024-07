Booker T comparte sus problemas con AEW

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Booker T habla de algunos de los problemas que tiene con AEW y de la posibilidad de que Jinder Mahal sea All Elite, lo cual ahora mismo es una incógnita si va a suceder, mientras «The Modern Day Maharaja» se desenvuelve en al escena independiente bajo el nombre de Raj Dhesi.

«No soy un gran espectador de AEW, puedo confesarlo. Puedo estar equivocado, pero no parece que tengan el mismo entusiasmo que tenían cuando aparecieron por primera vez en la escena, especialmente ahora con la integración de ROH. No parece que ROH haya ayudado a esa compañía en absoluto… No creo que la gente esté interesada en ver a personas luchar durante una hora en la televisión estos días… Nadie va a querer sentarse y ver a dos personas luchar durante una hora.»

El también comentarista de NXT considera que la casa Élite debería centrarse más en hacer crecer su audiencia en lugar de atender a la minoría de sus fanáticos que quieren ver luchas largas o PPVs. Además, apunta que no entiende el atractivo de hacer de su episodio número 250 un gran acontecimiento y que deberían haberlo reservado para hitos como alcanzar los 300 episodios.

