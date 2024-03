Booker T: «CM Punk y yo casi nos peleamos»

«(…) Me encontré con CM Punk en la zona de catering. Estaba hablando con Jeremy Borash. Me acerqué a CM Punk y le dije, ‘¡CM Punk! ¿Qué pasa, hombre?’ Se levanta y dice, ‘¿Qué tal, hombre? Eres un flip flooper’ [risas]’. Le digo, ‘Ya sabes cómo es el negocio, a veces eres un villano, a veces eres un héroe’ [risas]’. Fue muy genial. Hablamos, una pequeña charla, parecía estar en paz y listo para reescribir el legado de CM Punk y terminarlo adecuadamente. No puedo decir nada malo de él. Sé que la gente quisiera que dijera algo malo sobre CM Punk. No estoy besando traseros ni nada. Parecía estar en un espacio tranquilo.» Esto contaba Booker T en diciembre.

► ¿Booker T casi se pelea con CM Punk?

Pero si aquella vez compartieron un buen momento, eso no ocurrió cuando se encontraron durante la grabación del episodio de NXT del 12 de marzo. Esto cuenta ahora el miembro del Salón de la Fama y comentarista de la marca amarilla en su pódcast, The Hall of Fame:

«Sí lo hice. Vi a Punk. Hablaremos de eso fuera del aire [risas]. Casi tuve un pequeño desencuentro con CM Punk. Internet podría querer recoger eso. CM Punk y yo casi nos metemos en problemas en NXT. Hablaremos de eso más tarde. No quiero divulgarlo aquí porque van a agarrarlo y correr con ello. Te hablaré fuera del aire».

No tenemos por qué dudar de las palabras de Booker pero nuestros compañeros de Fightful Select informan de que, si bien es verdad que Punk estuvo entonces tras bastidores, mantuvo un perfil bajo y una fuente les comunicó que en esas declaraciones en su programa «Booker estaba siendo Booker» y probablemente solo estaba jugando. Intentaremos averiguar si realmente sucedió algo entre los dos luchadores o no. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.