Booker T: «Chelsea Green me recuerda a The Miz»

En la WWE de 2024, que una Superestrella sea comparada con The Miz son palabras mayores. «The Awesome One» es un futuro miembro del Salón de la Fama. Esto mismo mencionamos cuando Chelsea Green decía que quiere ser como él:

«Cuando me ascendieron por primera vez en 2019, me senté y dije: ‘Quiero ser la versión femenina de The Miz’. Mucha gente dice que soy la versión femenina de R-Truth. Quiero ser la versión femenina de The Miz. Quiero todo. Quiero que me pongan en una película y que crean en mi actuación, confiando en que soy ese personaje. Quiero salir y resaltar a una celebridad, hacer que se vea increíble y como una estrella. Quiero hacerte reír. Quiero hacer todas esas cosas. Creo que The Miz vive el equilibrio perfecto entre lo ridículo, lo realista, el trabajo y la vida. Creo que ha tenido la carrera perfecta. Esa es la persona a la que aspiro ser y a quien quiero emular en mi carrera. Cada vez que él hace algo, pienso: ‘Quiero hacer eso.’ Me da envidia».

Embed from Getty Images

► Chelsea Green como The Miz

Y lo repetimos nuevamente cuando el sí Hall of Famer Booker T comenta que la luchadora le recuerda al luchador en un reciente episodio de su pódcast, el cual no podría tener un nombre más adecuado, Hall of Fame:

«Es como The Miz, una versión femenina. Se enfoca en tomar el guion, salir y mejorarlo. Eso es de lo que siempre hablo con estos chicos jóvenes [en Reality of Wrestling]. No me des la idea; toma la idea, toma el guion y enriquece lo que te dan. Así es como te conviertes en alguien en quien saben que pueden confiar en cualquier situación. Pero si te dedicas a hablar de lo que tienes, puedes molestar a alguien y terminar siendo despedido. Honestamente, Chelsea Green es un ejemplo del que todos pueden aprender.»

¿Ves a Chelsea como lo hace Booker?

Embed from Getty Images