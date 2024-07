Durante el episodio de WWE RAW del 22 de julio, Damian Priest y Gunther se enzarzaron en una pelea que los llevo del escenario a bastidores sin que el equipo de seguridad pudiera separar a los oponentes por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de SummerSlam. Ya solo queda un programa de la marca roja antes del Premium Live Event del 3 de agosto. Antes, el miembro del Salón de la Fama Booker T aplaude el buen hacer del «Archer of Infamy» desde que ostenta el título máximo.

► Booker T aplaude a Damian Priest

“No creo que tenga que decirle nada. Damian ha estado haciendo un trabajo increíble. Lo que aprecio de Damian es que le han dado la oportunidad de trabajar por sí mismo, sin mucha interferencia externa en sus combates. Ha salido allí y ha demostrado que puede rendir al más alto nivel. Solo hay que darle una oportunidad. Creo que eso es lo que Damian Priest ha estado buscando: una oportunidad, y ahora la tiene.

«Debo decir que Damian Priest ha hecho un trabajo excepcional en esta posición. Si no estuviera haciendo bien su trabajo o no estuviera cumpliendo con las expectativas, rápidamente se le habría retirado el puesto y habrían buscado a otra persona. Créeme, yo dirijo una compañía de lucha libre y sé cuándo algo no está funcionando. Lo percibes de inmediato.

«Lo que veo en Damian Priest es a alguien que ha pasado por una fase de crecimiento. Al principio, la gente no estaba realmente a su favor, pero luego se unió a Judgment Day y eso cambió todo. Su confianza se disparó. Ganar el maletín fue una sorpresa para muchos, y cuando lo obtuvo, la gente quería ver si lo iba a canjear. Al hacerlo y demostrar su capacidad, ha estado trabajando muy duro. Le doy a Damian Priest todo el respeto y crédito por el trabajo que ha hecho desde que se convirtió en campeón«, comenta el comentarista de NXT en su pódcast, The Hall of Fame.

