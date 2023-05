Randy Orton está en una situación médica preocupante e incluso se duda de que vaya a volver a luchar en la WWE. ¿Qué piensa Booker T de lo que se sabe hasta ahora de La Víbora? Respondemos a esta pregunta recogiendo las recientes declaraciones del miembro del Salón de la Fama en su podcast, The Hall of Fame.

> Booker T habla de Randy Orton

“Randy ha estado fuera desde que RK-Bro perdieron el Campeonato de Parejas. No sabía con qué estaba lidiando Randy, pero siempre ha sido un tipo muy resistente. No ha sido propenso a lesiones ni nada por el estilo. Siempre ha tenido pequeñas dolencias, por ejemplo, en el hombro. Siempre ha tenido este pequeño dispositivo de flexión que usaba. Lo veía usarlo todos los días, sabes, trabajando con él, trabajando su hombro, problemas de espalda, cosas menores”.

“Ahora está lidiando con una lesión y según lo que he leído los médicos están aconsejando a Randy Orton que no vuelva a la competencia en el ring. No sé qué tan cierto sea eso, pero si es verdad, sé por lo que está pasando Randy. Un médico me dio el mismo consejo, que no volviera al ring debido a problemas en el cuello desde una perspectiva de tiempo completo. Por eso me retiré por completo del ring cuando lo hice, porque la curvatura de mi cuello podría llegar al punto de comenzar a afectar los nervios, hormigueo en las manos, adormecimiento y podría llevar a la parálisis y cosas así. El médico me dijo que podía detenerme y no necesitaríamos cirugía, o podía seguir adelante si nos sometíamos a la cirugía, así que elegí dar un paso atrás. Así que sé lo que Randy podría estar pasando en este momento.

“No es fácil. No es fácil escuchar a un médico decirte que debes dejar de hacer algo que amas hacer. Vas a decir: ‘Hombre, déjame buscar una segunda opinión. Necesito otra’. Creo que es uno de esos casos. Si este es el caso, mi corazón está con Randy. Ojalá no sea así. Ojalá veamos a Randy de vuelta en el cuadrilátero, pero cuando los médicos comienzan a hablar así, a veces solo tienes que escuchar. Entiendo exactamente de qué está hablando ese médico porque, después del Rumble, tuve como un pequeño hormigueo en el dedo, así que me recordó que el problema no había desaparecido ni nada, y si estuviera allí afuera haciéndolo regularmente, realmente estaría poniendo mi vida en una situación muy mala, muy mala”.

¿Crees que Randy Orton volverá a luchar?