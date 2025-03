Booker T analiza el heel turn de John Cena en WWE

El heel turn de John Cena al final de Elimination Chamber 2025 es lo más comentado desde el evento premium de WWE en toda la lucha libre profesional. Incluso fuera de ella se han hecho eco. Por ejemplo, el cómico y presentador Jon Stewart, quien conoce bien la compañía, le hizo referencia en The Daily Show:

.@JonStewart breaks down how Trump and Zelenskyy’s meeting turned into a WWE Smackdown pic.twitter.com/XIXMMozI5v — The Daily Show (@TheDailyShow) March 4, 2025

► El heel turn de John Cena

Pero ahora volvemos a dentro para hacernos eco de la opinión de Booker T sobre lo ocurrido. El miembro del Salón de la Fama habla así en su pódcast, Hall of Fame, acerca de que «The Champ» se aliara con The Rock (y Travis Scott) y traicionara a Cody Rhodes, a quien se enfrentará en WrestleMania 41 por el Campeonato Indiscutible:;

«Me encantó. Es justo lo que es la lucha libre. Cuando piensas que ya lo entendiste, te lanzan otro lanzamiento sorpresivo, como este, todo el mundo [decía] que John Cena iba a regresar y ganar el título. Eso es lo que todos pensaban. John Cena va a ganar la Cámara y va a romper el récord. Creo que esa es la historia, no que John Cena se convierta en villano para lograr eso. Pero no, hombre. Me encanta lo que es la lucha libre. Piensas que lo tienes todo resuelto, y te lanzan un lanzamiento sorpresivo. De cara a la temporada de WrestleMania, no me importa lo que diga la gente, esto no se trata de la habilidad de John Cena. Se trata de la historia, y creo que eso es lo que es la lucha libre… Con lo que John Cena ha hecho con The Rock, mezclándolo todo, es gran televisión. Si alguien lo ve de otra manera, simplemente tiene un problema con el show».