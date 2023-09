Booker T analiza el despido de Mustafa Ali

A solo una semana de que se produjera el despido de más de un centenar de trabajadores en WWE, finalmente llegó el día negro para los talentos de WWE, ya que la empresa anunció una serie de despidos como parte del recorte de la empresa con la fusión con UFC para dar nacimiento a TKO. Entre los nombres más sorprendentes están el de Dolph Ziggler, un veterano de dos décadas de carrera, y Mustafa Ali, quien había estado teniendo apariciones regulares en NXT, y que incluso estaba programado para luchar este fin de semana en NXT No Mercy.

► Booker T ve los despidos como una decisión de negocios

WWE lanzó una gran cantidad de luchadores tanto del roster principal como de NXT esta semana, y aunque fue desafortunado ver cada corte, el de Mustafa Ali tomó a la mayoría de la gente por sorpresa. De hecho, nadie en NXT anticipaba su salida teniendo en cuenta que había trabajado durante un segmento el pasado martes. Sin embargo, en la reciente edición del podcast Hall of Fame, Booker T dio su punto de vista de la situación.

«¿Lo vi venir? No. Pero no me sorprende nada de lo que sucede cuando se trata de que los muchachos sean despedidos. Es como Mandy Rose, no lo vi venir, pero cuando sucede, sucede rápido. Siempre ha sido así en este negocio en lo que respecta a los muchachos que están en esa lista de muchachos que son despedidos».

«No vi aparecer el nombre de Mustafa ni nada por el estilo, no fue como, oh, este tipo está revolucionando el barco, no vi eso ni nada por el estilo. Pero nunca se sabe lo que sucede detrás de escena, además con esta fusión buscarán eliminar mucha grasa, ¿realmente necesitamos a estos muchachos?»

Puede que Ali no haya estado involucrado en ningún escándalo público, pero solicitó su liberación de la compañía el año pasado, aunque eso fue negado en ese momento, aunque habrá que ver si esto tuvo que ver con el motivo de su salida. Habrá que ver qué sigue en la carrera para Mustafa Ali, un luchador cuyo talento no fue del todo explotado por WWE.