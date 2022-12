Booker T alaba cómo MJF se promocionó usando a UFC

El Campeón Mundial AEW MJF estuvo discutiendo recientemente con Paddy Pimblett, peleador de UFC. También con Conor McGregor. Y el luchador cumplió con su palabra acudiendo a UFC 282, donde «The Baddy» venció a Jared Gordon, pero los dos nunca se encontraron. Quienes no siguen la lucha libre probablemente no sepan quien es Maxwell Jacob Friedman, así como quienes no sigan las MMA no sabrán quien es el nativo de Liverpool. Pero dentro de sus respectivos mundos son dos jóvenes estrellas.

► Booker T alaba a MJF

Difícilmente van a encontrar la manera de llevar su rivalidad a algo más que la palabrería pero la forma en que MJF se ha estado promocionando en otras plataformas a travé de esta historia le ha gustado a Booker T, según el miembro del Salón de la Fama de WWE explica en The Hall of Fame.

“La gente está hablando de eso, él está en las noticias. Eso es algo que muchos de estos jóvenes desearían que pudiera estar sucediendo en este momento [para ellos], es que la gente hable de ellos. Fue un gran movimiento. No sé si conoces a Paddy, pero caminar en esos círculos, estar en el UFC y aparecer en los titulares, ¿es una tendencia? El niño está en el camino correcto”.

“Ser capaz de usar las redes sociales de esa manera, no puedo odiarlo, porque no soy de esta época. No sé cómo lo tomaría. Pero MJF definitivamente puso a todos sobre aviso. Todo el mundo está en su radar, en cuanto a ser el segundo mejor para él. Así que lo entiendo».