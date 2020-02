Una historia inspiradora. Recientemente, Booker T contó una interesante historia acerca de cómo pasó de estar en arrestado en una cárcel a luchar en WWE.

Y cómo uno de los policías que lo detuvo se dio cuenta que de delincuente pasó a luchador profesional en las grandes arenas.

► Booker T al habla

Así lo contó en el más reciente episodio del podcast Chasing Glory, de Lilian García, en donde fue invitado especial:

«Fui arrestado por posesión de mariguana. Fui encarcelado por ese delito. Cuando salí de la cárcel había un guardia y él estaba montado en un caballo blanco y tenía un gran sombrero, y me dijo: ‘Te veré cuando vuelvas’. No creo que ese policía quisiera decirme algo malicioso con eso, espero que realmente lo haya dicho de manera motivadora. Años más tarde me volví a encontrar con él.

«En realidad, lo vi después de eso en uno de los shows de WWE. Cuando lo vi y me reconoció, me dio un gran pulgar hacia arriba como diciéndome: ‘¡Bien! ¡Lo hiciste!’ Así que después de que vi eso, no sé si ese guardia era un tipo bueno o no. Tal vez estaba diciendo eso que me dijo para motivarme. Tal vez le decía eso a todos para motivarlos a que no volvieran a pisar su cárcel«.

En su libro Booker T: From Prison to Promise: Life Before the Squared Circle de 2012, Booker T dice que prefirió ser arrestado por esa posesión, ya que un policía le dijo que si no quería ir a la cárcel, se fumara una onza entere de esa planta.

Finalmente, Booker T habló acerca de un tema recurrente en la lucha: por qué las Superestrellas de WWE no tienen la libertad para dar promos sin guiones:

«Creo que el que no puedan hacerlo los aleja de la originalidad que cada chico tiene, porque están en contra de la pared y tienen que salir de allí y buscar darse para arriba a sí mismos. Una cosa es alguien que piense por ti y otra cosa es pararte en frente de un espejo y hacer una promo por tus propios medios«.