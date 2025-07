Booker T aconseja a Elayna Black

Cora Jade fue despedida de la WWE a principios del mes de mayo, junto con otras estrellas de NXT y el elenco principal. Desde entonces, la ex Campeona de Parejas NXT ha entrado en la agencia libre bajo su antiguo nombre, Elayna Black, y aunque luce emocionada por los nuevos desafíos que afrontará, admitió que será fuera de la lucha libre por salud mental; esto, mientras sigue generando ingresos gracias a su cuenta de OnlyFans.

► Booker T anima a Elayna Black a que sigua en la lucha libre

A principios de esta semana, la ex estrella de la WWE anunció oficialmente que se alejaría de la industria de la lucha libre por lo que resta del año para priorizar su salud mental. Elayna Black ha hablado abiertamente sobre el acoso y la humillación que sufrió en línea a lo largo de su carrera, lo cual repercutió que su amor por la lucha libre profesional se ha desvanecido con el tiempo. Booker T se pronunció en la reciente edición de su podcast «Hall of Fame», Booker afirmó que la ex Cora Jade solo perjudicará su carrera en la lucha libre si se retira por completo del negocio y la animó a volver al cuadrilátero.

«Si pudiera darle un consejo, le diría que siga adelante, hombre. Sigue así porque tienes el impulso justo ahora. ¿Sabes a qué me refiero? Ojos que no ven, corazón que no siente. El tiempo libre será tu peor enemigo si intentas volver a este negocio —explicó Booker—. Si yo fuera Elayna Black, diría: «Maldita sea, voy a seguir esforzándome hasta que vea que no hay luz al final del túnel».»