Booker T: «El nuevo Campeonato Femenino USA de WWE era necesario»

WWE acaba de crear el Campeonato Femenino de Estados Unidos y las reacciones están siendo totalmente positivas, en especial en el vestidor de luchadoras, quienes llevaban tiempo pidiendo un título secundario para la división más allá del Campeonato WWE que ostenta Nia Jax y el Campeonato Mundial que tiene en sus manos Liv Morgan.

BREAKING NEWS: #SmackDown GM Nick Aldis has announced a NEW Women’s Title… the WWE Women’s United States Championship! 🇺🇸 Who will be the FIRST EVER WWE Women’s United States Champion? #SmackDown pic.twitter.com/U9Vf5G2CtR — WWE (@WWE) November 9, 2024

► El nuevo Campeonato Femenino USA de WWE

Quien también está contento con el lanzamiento del cinturón es el miembro del Salón de la Fama Booker T, como expone en Hall of Fame:

«Es necesario. Simplemente porque le da al show esa capa adicional, algo diferente. La cuestión es que les da a las mujeres algo por lo que realmente competir. Muestra cómo puedes avanzar en la escalera, en lugar de tener solo dos niveles y ya está. Creo que abrir eso un poco más tiene mucho más sentido para el negocio, más que cualquier otra cosa. Algo sobre este negocio es que siempre estás luchando por campeonatos. Quieres ganar un campeonato, y no necesariamente tiene que ser el título mundial la primera vez que ganas. Simplemente estás feliz cuando ganas tu primer título. Para mí, fue el Campeonato de Televisión. Pensé, ‘Hombre, ya estoy dentro. Estoy haciendo algo bien.’ Eso es lo que me decía. Aunque era el título del nivel más bajo, por así decirlo, me hizo sentir que estaba en el juego, y creo que estas chicas necesitan eso también, para que sientan, ‘Hombre, estoy avanzando.'»

Todavía no se conocen los detalles acerca de cómo se va a coronar a la Campeona de Estados Unidos inaugural. Por ahora, solo tenemos las palabras pronunciadas por el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, durante su presentación. Veremos qué más sabemos próximamente, empezando quizá por el programa de esta noche.

¿Qué opinas del nuevo título? ¿Quién te gustaría que lo ganara?

Who do you want to see become the first-ever WWE Women’s United States Champion? 🇺🇸🏆 — WWE (@WWE) November 10, 2024