Boogeyman quiere una última etapa en WWE

The Boogeyman hizo carrera en la WWE durante la Ruthless Aggression, y siempre intimidaba a sus oponentes con su personaje. Salió de la compañía en el 2009, y desde entonces ha estado trabajando de manera independiente y en sus proyectos personales en Colorado, aunque con algunas apariciones esporádicas para la compañía.

► The Boogeyman entrena y le hace un pedido a Triple H

Recientemente, The Boogeyman apareció en sus redes sociales para hacerle un pedido especial a Triple H, subiendo un video de sí mismo entrenando en un gimnasio y dejando en claro que estaba para una última etapa en WWE.

«Ponme en la lucha, Triple H…#.WWELEGEND BOOGEYMAN».

The Boogeyman apareció por primera vez en el elenco principal de WWE en el 2005 y, desde el inicio, asustaba a todos con su escalofriante personaje, ya que se dedicaba a comer gusanos y destrozar relojes, aunque no trascendió mucho en materia de resultados. Ahora, con 60 años de edad, ya no lucha a tiempo completo pero está en buena forma física, a pesar de que luchó por última vez el año pasado durante un combate de Reality of Wrestling Rumble.

La última aparición de The Boogeyman fue en el 2021 durante un segmento tras bastidores, y aunque tiene un contrato de leyendas con la compañía (renovado en el mismo año), ciertamente ha dejado en claro que no quiere que eso sea la última, y habrá que ver si Triple H responde al pedido de la ex estrella y le da una oportunidad.