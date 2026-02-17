BOMBAZO: Ronda Rousey vs. Gina Carano en MMA, por Netflix

En una noticia que ha resultado un verdadero BOMBAZO, Netflix ha anunciado que transmitirá una pelea de MMA que ha sido el sueño de muchos fans desde hace años: Ronda Rousey vs. Gina Carano.

► Ronda Rousey vs. Gina Carano será posible gracias a MVP y Netflix , la pelea del año en este 2026

Sin duda alguna, es la noticia deportiva del año en las MMA. A través de un comunicado de prensa, Netflix anunció que la empresa de MMA denominada MVP (Most Valuable Promotions) estará a cargo del evento, haciendo unión con Netflix para promover el show y transmitirlo en vivo a nivel mundial.

La pelea será un combate profesional de MMA a cinco rounds, como ocurre en el UFC y otras empresas profesionales de MMA. Su pelea será en el peso pluma, en el rango de 57 a 66 kilogramos.

Ronda Rousey se convirtió en la principal figura y leyenda de las MMA femeniles, gracias a sus grandes hazañas en la UFC y a su gran capacidad de marketing para llamar la atención de los aficionados y vender sus peleas.

Sin embargo, antes de ella, hubo una pionera, Gina Carano, quien rápidamente se volvió popular por ser una máquina de pelea. Su estilo era realmente novedoso y muy arriesgado para las mujeres en las MMA de aquel entonces.

Debutó en 2006 en la empresa WEF, luego, pasó por WPFC y en 2006 llegó a Strikeforce. Posteriormente, en 2007 firmó con EliteXC y allí tuvo cuatro peleas.

En 2009 decidió volver a Strikeforce, cuando esta empresa tuvo otro envión y se consagró como una competencia más seria a UFC. Sin embargo, cayó ante otra peligrosa mujer como lo es Cristiane Justino «Cyborg», y perdió su récord invicto de 7 peleas ganadas. Tras esta dura derrota, decidió retirarse de las MMA.

Además, algo que sin duda la ayudó a volverse mucho más popular, fue su increíble belleza. ESPN la catalogó como «la mujer más caliente en Estados Unidos» en 2008. Su belleza hizo que, tras su paso por las MMA, se convirtiera en una estrella del cine en 2009, aunque ya había ganado más fama apareciendo como «Crush» en el reconocido show American Gladiators de NBC.

Luego, apareció en la película Command & Conquer: Red Alert 3 y también en Blood and Bone. En 2011 apareció como protagonista de la película de espías Haywire.

En 2013, apareció en Fast & Furious 6 junto a The Rock y recibió excelentes críticas por su actuación. En 2014 salió en la cinta In The Blood, en 2015 participó en la cinta Extraction y en 2026, en Deadpool, como Angel Dust.

Para el 2018, apareció en The Mandalorian como Cara Dune. Además de su participación en películas, desde el 2020, Carano ha sido muy activa políticamente, alineándose con posturas republicanas y conservadoras, lo cual le ha causado bastantes problemas.

En 2022 fue despedida por Lucasfilm de The Mandalorian y en 2024, Carano decidió demandar a Disney por despido injustificado y discriminación sexual o de género. El multimillonario Elon Musk le dio el dinero para sus gastos legales y el 25 de septiembre de 2025, se anunció que Carano y Disney habían llegado a un acuerdo extrajudicial para su pleito.

En 2008, fue la peleadora del año para World MMA Awards y Sports Illustrated. En 2015, Carano fue inducida al Salón de la Fama del Museo de la Historia de las Artes Marciales.

Por el lado de Ronda Rousey, su popularidad viene desde su madre, AnnMaria De Mars, quien fue la primera estadounidense en ganar el oro en el Campeonato Mundial de Judo de 1984. Rousey siguió los pasos de su mamá y en 2008, la superó, al ganar el bronce en los Juegos Olímpicos del 2008, siendo también la primera mujer en ganar una medalla olímpica en el judo.

«Rowdy» Ronda Rousey tuvo una gran carrera en las MMA. Ganó 12 peleas y perdió tan solo 2. Rousey debutó en 2011 en la empresa King of the Cage (KOTC) y luego, llegó a Hard Knocks Fighting Championship (HKFC). Sus dos primeras victorias fueron en menos de 1 minuto, por tremendas palancas al brazo.

Esto la hizo destacarse rápidamente, y que Strikeforce le ofreciera un gran contrato, logrando ganar cuatro peleas, todas por rendición con su palanca al brazo, que rápidamente se convirtió en su sello característico.

En 2013, UFC la sedujo con un contrato multimillonario. Ronda Rousey vs. Liz Carmouche, el 23 de febrero de 2013 en el UFC 157, fue la primera pelea femenil de la historia de UFC. Rousey hizo rendir con su palanca al brazo a Carmouche en 4 minutos y 49 segundos del primer round.

Ronda Rousey tuvo cinco victorias más hasta que llegó su primera sorprendente derrota. Rousey cayó ante Holly Holm por KO tras patadas a la cabeza y puñetazos.

Rousey luego intentó recuperarse, pero la brasileña Amanda Nunes la venció en tan solo 48 segundos en el UFC 207 del 30 de diciembre de 2016. Un poderoso TKO, una ráfaga de puñetazos, que hizo que se retirara de las MMA.

Tras esto, Rousey empezó a coquetear con WWE y finalmente, en 2017 firmó un contrato a tiempo completo. Apareció en el Royal Rumble 2018, al final del evento, para anunciar su llegada. Y junto a Kurt Angle, debutó venciendo a Stephanie McMahon y Triple H, dando una buena lucha en WWE WrestleMania 34, el 8 de abril de 2018.