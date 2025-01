Bomba: Triple H consideró dejar WWE

¡Tranquilos, que no es algo que se esté gestando ahora mismo! En efecto es una bomba porque no fue una cuestión de la que se hablara lo suficiente en su momento, pero hace no más que unos años atrás Triple H llegó a pensar seriamente en terminar su relación con WWE. Y no, no fue por problemas de salud. Sino por descontento con su posición en la compañía. Pero para qué adelantarnos, conocedores, si más abajo encontrarán todo lo que quieran saber de la situación.

Eso sí, les podemos dar un adelanto a propósito del periodo en el que nos ubicamos para la presente pieza de información. Viajamos de regreso hacia la transición de la WWE como siempre la conocimos hacia la nueva WWE, adquirida por el grupo Endeavor, cuyas intenciones tenían en vilo no solo al mundo de la lucha libre, sino también al propio Paul Levesque. Ahora sí, sin ánimos de spoilear nada, ¡la historia!

► Triple H consideró dejar WWE

Lo que estás por leer, conocedor, es un extracto de la nota «Rey de reyes: Cómo Triple H pasó a ser el hombre más poderoso de la WWE» de la nueva Revista digital CuadrilateroTops.com, cuya primera edición ya está disponible de forma digital y gratuita aquí.

De modo que si quieres hacerte con el artículo completo sobre la carrera completa tras bambalinas de «The King of Kings» en la WWE, desde sus inicios como midcard y su casi despedido, pasando por sus frustraciones y el inicio de su incursión en la parte creativa de la WWE, los comienzos de la relación con Stephanie McMahon, su consolidación como main eventer, el recelo de los vestuarios para con él y su ascenso meteórico en backstage (que hasta el final incluyó trifulcas con Vince y pérdida notable de poder), por no mencionar su roce con la muerte… ¡haz click en la portada de la revista y quítate las ganas!

Extracto de la nueva Revista digital CuadrilateroTops.com, edición de diciembre 2024:

«Finalmente, el comprador fue Endeavor, empresa madre de UFC, quienes habían negado guardar interés poco antes. Fueron U$9.300.000.000, un trato sabroso no solo por cumplir con las metas de WWE, sino porque también albergaba un proyecto ambicioso con altas posibilidades de crecimiento, una eventual fusión con UFC para crear una empresa común llamada TKO y cotizar en bolsa en conjunto. McMahon fue nombrado uno de los cabecillas del flamante grupo, entre otras cláusulas que le trajeron alivios varios.

«Entretanto, a pesar de reincorporar a McMahon al equipo, Endeavor tomó nota del trabajo de Levesque en el área creativa. Optaron por reafirmarlo en el puesto por sobre Vince, aunque para eso debieron tener una charla esclarecedora con el ex King of the Ring. ‘Cuando TKO apareció y Ari Emmanuel me habló sobre esto, le dije que lo único que quería era divertirme’, reveló Hunter. ‘Si me divierto, me quedo. Si no, me dedicaré a otra cosa’.

«En su vuelta al ojo público desde el escándalo, McMahon (con un llamativo look renovado) fue claro sobre las condiciones que debió cumplir: ‘Voy a tener más influencia creativa en un nivel general, pero no me voy a meter en la hierba, que es lo que amaba hacer en el pasado. Ya no podré hacer eso’.

«La fina línea entre lo que le competía a McMahon y las responsabilidades de Levesque, podemos aseverar, fue violada. No sabemos exactamente hasta qué punto. Desde afuera, era fácil caer en cuenta de ciertos retoques que solo podían provenir de la mente del Chairman. Los medios hacían eco de ello y de alguna que otra grabación con micro-episodios de caos reminiscentes a los viejos días. Levesque continuaba con una línea coherente y halagada en términos generales, pero el temor a volver a lo que había sido estaba.

«En su autobiografía ‘Our Fight’, Ronda Rousey, misma que acusó a Vince de obrar a través de Bruce Prichard en su primer hiatus, relató su versión de la guerra de poder detrás de cámara entre ambos pesos pesados. Según ella, había una gran tensión por ser la voz cantante. Cada vez que Triple H hacía un cambio, alguien de producción lo informaba a Vince, que solía modificarlo nuevamente a gusto.

«Un tira y afloja que, sin duda, poca gracia debió hacer a todos los involucrados. De igual manera, un proceso desgastante que se extendió solo por unos meses, fruto de un caso que cambiaría todo: Janel Grant.

«Todos sabemos ya los pormenores de lo acontecido. Lo que nos interesa hoy, sin embargo, son las consecuencias. Esta vez, el café cayó sobre el ordenador y nada se pudo hacer para recomponerlo. Vince McMahon dejó WWE de forma definitiva y absoluta el 26 de enero de 2024, sin atadura alguna después de 42 años. De la noche a la mañana, pasó a ser una mala palabra en el diccionario de WWE.

“’Nos estamos divirtiendo’. Triple H, en su cargo como Director de Contenidos y Jefe Creativo de WWE, se sienta en la sala de conferencias para la rueda de prensa post-WrestleMania 40. Cody Rhodes acaba de terminar su historia, destronando a Roman Reigns y creando uno de los momentos más emotivos de la era moderna. Es un gran paso, un hito disruptivo en el ciclo de Paul Levesque. El paso de antorcha de Reigns a Rhodes se confabula con otro, proporcionalmente significante en los pasillos de la empresa. Han pasado más de tres meses desde que Vince se ha ido, y aun así, hay algo de especial en este evento, una vigorizante sensación de cambio de época.

«‘¿La diferencia para mí entre mi época como luchador y ahora?’, se preguntó en voz alta Triple H. ‘El éxito que tienes es el motivo por el que lo haces y te pone muy orgulloso, pero cuando tus hijos crecen y hacen lo que les gusta y triunfan en eso, tu nivel de orgullo es más grande e incluso más gratificante que tu propia carrera. Yo siento eso desde el momento en que empecé en NXT. Quiero ayudarlos a que lleguen a ese otro nivel, quiero que hagan lo que les gusta y triunfen en ello. Para mí es como ver a mis hijos tener éxito haciendo lo que aman. No necesito seguir luchando, amo lo que hago. La pasión que me provoca, crear la magia: es la pasión de mi vida'».

