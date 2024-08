Bomba de MVP: “¡Triple H es un cobarde mentiroso!”

¡¿Que MVP dijo qué, exactamente?! ¿Es tal cual como se lee o hay alguna trampa en el titular? ¿Por qué nadie está hablando del tema? Son muchas preguntas, lo sabemos. Porque MVP, sí, el mismísimo Montel Vontavious Porter en WWE o Hassan Assad en la vida real, dijo exactamente lo que aprecias más arriba, no hay trampa; y respecto al motivo por el cual la noticia pasó desapercibida a pesar de llevar ya unos días de ocurrida, pues escapa a nuestro conocimiento…

► La situación de MVP y Bobby Lashley en WWE

En la última semana, los nombres de MVP y Bobby Lashley tomaron protagonismo por primera vez en mucho tiempo. Ambos venían brillando impecablemente por su ausencia en la televisión de WWE desde hacía un largo rato, y si los encabezados volvieron a mencionarlos no fue por nuevas muy alentadoras para el dúo, que supo ser pieza clave en la WWE de 2021 y que perdió fuerza desde su separación, pero más aún tras la salida de Vince McMahon en 2022.

Está claro que el sucesor de McMahon, su yerno Paul “Triple H” Levesque, no les tenía en la más alta consideración dentro de la pirámide jerárquica de estrellas. Hace poco, el propio MVP reveló que tras asumir el poder creativo, Levesque se rehusó a reunir a The Hurt Bussiness, la facción que los incluyó a los dos en sus días más gloriosos:

Fan: «Deberían haberlos mantenido juntos, maldito Vince».

MVP: «Triple H tenía el poder para arreglarlo. Optó por no hacerlo. Qué ironía».

Fan: «¿Podemos recuperar a The Hurt Business…?».

MVP: «Triple H dijo que no«.

Fan: «Por mucho que me encantaría ver de nuevo a The Hurt Business en la TV, solo lo querría de vuelta si Shelton Benjamin está incluido. No es lo mismo sin él. Una vez que vuelva, ¡vamos a hacerlo de nuevo!».

MVP: «Esa es la única manera. El régimen actual tampoco lo quiere«.

Fan: «No puedo creer que Vince haya arruinado esto… Supongo que fue él».

MVP: «Triple H tenía el poder para arreglarlo«.

Fan: «Vince realmente estropeó esto, estoy sorprendido de que HHH no esté a favor de traerlo de vuelta».

MVP: «No me sorprende«.

Fan: «Debes hablar con Hunter, Nick y William y reunir a la banda con Bobby Lashley, Shelton Benjamin y Cedric Alexander».

MVP: «Lo hicimos. Dijo que no«.

También hace cuestión de pocas semanas, Sean Ross Sapp de Fightful dio a conocer una importante actualización tras notificarse que WWE había quitado a MVP y Lashley (al igual que a Tamina Snuka) de la plantilla activa detrás de escena. El periodista señaló que el futuro de éstos estará fuera de WWE; no se espera que vuelvan a aparecer en televisión, acotando que sus contratos no serán renovados cuando expiren a mediados de este mes. MVP confirmó estas noticias poco después.

► MVP: “¡Triple H es un cobarde mentiroso!”

En este contexto es que se da esta inesperada situación que nos toca informar hoy, la cual se originó cuando, hace unos días atrás, un usuario de Instagram acusó a MVP de estar celoso del actual mandamás creativo de la empresa de la W. El veterano de 50 años, cuyo rol como mánager de Omos venía sido inconsistente desde su alineación en 2022, no dejó pasar el comentario e hizo acusaciones por su propia cuenta:

Fan: «Deja de llorar sobre lo celoso que estás de Triple H».

MVP: «¿Cómo podría estar celoso de un cobarde mentiroso?»

El ex Campeón de los Estados Unidos dejó el siguiente mensaje en su cuenta de X (ex Twitter). Desconocemos si guarda relación con su situación o no:

People forming opinions without knowing all the details seems to be the normal order of things these days. 🤷🏽‍♂️ — MVP (@The305MVP) August 5, 2024

“La gente formando opiniones sin saber todos los detalles parece ser la normativa hoy en día”.

Además, el ex Campeón de los Estados Unidos hizo acto de presencia en el evento Bloodsport realizado a fines del mes pasado. Allí, confirmó que su futuro estará lejos de WWE y calentó motores para un eventual encuentro con Josh Barnett, promotor y cara de la promoción independiente.

Bro got those stem cells and he ready to ball like it's 2006 https://t.co/KyeEhRkzmi — Breaddy Murphy (@Im2Awesum) July 29, 2024