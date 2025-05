Esta noche, en la cuarta lucha del PPV AEW Double or Nothing 2025, vimos cómo Bobby Lashle y Shelton Benjamin, The Hurt Syndicate, retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas AEW, acompañados de MVP y MJF, al vencer a The Sons of Texas, DUstin Rhodes y Sammy Guevara.

La lucha duró 12 minutos y 35 segundos. El combate comenzó con un forcejeo y toma de réferi entre Dustin Rhodes y Bobby Lashley. Lashley derribó a Rhodes con una tacleada y luego lo estrelló de cara contra el esquinero antes de darle el relevo a Shelton Benjamin.

► Así fue la victoria de Bobby Lashley y Shelton Benjamin en el PPV AEW Double or Nothing 2025

Benjamin conectó un par de supléxes alemanes sobre Rhodes, pero este contraatacó con una patada y le dio paso a Sammy Guevara. Guevara voló desde la tercera cuerda con una plancha cruzada sobre Benjamin, aunque Benjamin respondió con otro par de supléxes alemanes y dio entrada nuevamente a Lashley.

Benjamin le aplicó unos rodillazos dobles a Guevara en el esquinero, pero Guevara reaccionó con un par de planchas sobre Lashley y combinaciones de golpes con izquierda y derecha.

Benjamin le aplicó un azotón contra la lona a Guevara, mientras MJF le picaba los ojos desde el exterior. Benjamin lo siguió golpeando dentro del ring y volvió a darle el relevo a Lashley.

Lashley castigó a Guevara con un powerslam tras cargarlo en su hombro y cedió el relevo de nuevo a Benjamin. Rhodes volvió a entrar y conectó un powerslam giratorio sobre Benjamin. Afuera del ring, Guevara sorprendió a Lashley con un moonsault desde las cuerdas, pero Lashley lo detuvo con un Fallaway Slam.

Lashley se encaró con MJF, que apoyaba a The Hurt Syndicate desde la ceja del ring, lo que permitió que Guevara conectara una patada enzuigiri al reincorporarse. Lashley reaccionó con una spear sobre Guevara y Benjamin lo cubrió, pero Rhodes interrumpió la cuenta sacando a Benjamin del ring.

Lashley respondió lanzando a Rhodes con una spear a través de la barricada en ringside, luego abrazó a MJF y le levantó el brazo. Guevara intentó sorprender volando hacia Lashley, pero Benjamin lo interceptó en el aire y lo remató con una superkick para llevarse la victoria.

