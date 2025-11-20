Bobby Lashley y Shelton Benjamin iniciarán el Casino Gauntlet en Full Gear

Bobby Lashley y Shelton Benjamin llegarán como los primeros dos participantes del Casino Gauntlet en AEW Full Gear después de ganar sus combates clasificatorios. Lo particular es que ambos son parte de Hurt Syndicate, por lo que deberán enfrentarse al inicio del combate, a menos que decidan evitar el choque directo para proteger la unidad del grupo liderado por MVP.

En la primera eliminatoria, Ricochet intentó imponer su estilo aéreo y recurrió incluso a las cuerdas para buscar una victoria rápida. Sin embargo, los insultos previos hacia el público y hacia MVP terminaron encendiendo a Lashley, quien lo frenó con potencia absoluta y definió el duelo con Spear tras una secuencia dominante. Con ello, el “Todopoderoso” aseguró el puesto número uno del Gauntlet.

► El duelo que definió al segundo participante

Por su parte, Benjamin consiguió el puesto número dos tras derrotar a Speedball Mike Bailey en un combate de desgaste físico y resistencia. Bailey logró poner en aprietos a Shelton con ataques aéreos y sumisiones, pero la experiencia del veterano terminó imponiéndose. Una superkick final le dio la cuenta de tres y el boleto directo para abrir el Gauntlet junto a su compañero de facción.

¿Qué pasará con Hurt Syndicate?

Que Lashley y Benjamin sean los dos primeros en entrar al Gauntlet genera un escenario interesante: ambos suelen trabajar bajo una misma estrategia, pero en Full Gear estarán obligados a medirse desde el inicio. El punto a seguir será si deciden enfrentarse con todo o si optan por una alianza temporal para aumentar sus probabilidades de llegar al final.