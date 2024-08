En declaraciones recientes, «The All Mighty» Bobby Lashley adelantaba su cercano regreso al ring: “Me operaron. Tuve un pequeño accidente en Francia durante un combate. Fue un accidente extraño. Me dijeron que no debía volver en seis meses. En seis semanas me quitaron la faja y me ejercité. Mi fisioterapeuta me dijo: ‘No deberías poder hacer eso’. ‘Soy diferente’, dije. Estoy haciendo ejercicio y levantando pesas. No creo que hayan pasado dos meses desde la cirugía y estoy trabajando muy duro. Creo que estaré listo y con el visto bueno en menos de un mes. En ese momento, veremos qué pasa”.

► Bobby Lashley y MVP, movidos a WWE Alumni

Pero ese retorno no sería en la WWE pues el veterano ha sido movido a la sección WWE Alumni de WWE.com, donde se encuentran los perfiles de quienes han salido de la compañía.

También ha sido movido su ex manager, MVP, quien recientemente dedicaba poco amables palabras a quien ya sería su ex jefe, Triple H.

Un MVP de quien también hace poco Omos decía:

«Desde que estoy en WWE, he pasado la mayor parte del tiempo en la carretera con MVP. Hemos conducido a todas partes. Éramos él y yo, codo a codo. Definitivamente lo voy a extrañar. Creo que era el momento, y en nuestro tiempo juntos, pude aprender mucho de él. Pude aprovechar su experiencia. Hablamos de todo, desde lucha libre hasta promos. Cómo ser un buen heel. Pequeñas cosas sobre el negocio que muchos chicos no entienden, yo tuve la oportunidad de aprenderlas en ese tiempo uno a uno con él, alguien que tiene mucha experiencia en este negocio. Estoy extremadamente agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con él, y aprendí mucho. Amistad para siempre. Él es mi compañero para siempre».

¿Qué esperas del futuro de Bobby Lashley y MVP?