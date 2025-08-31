De una «Forbidden Door Week» en Londres (Inglaterra), pasamos ahora a una «Clash in Paris Week» en la capital francesa, con motivo de la celebración hoy allí de dicho evento premium producido por WWE.

Como hicieran las promotoras inglesas, las promotoras francesas también han aprovechado la ocasión para conjuntar una suerte de festival «indie» alternativo, si bien más disperso y de menor envergadura, amén de no tan localizado sobre París. Y entre los más destacables, estuvo French Touch, donde Association les Professionnels du Catch (APC) y Banger Zone Wrestling (BZW) unieron fuerzas y lograron armar un cartel muy completo, con dos notorios nombres adscritos a AEW: Bobby Lashley y Megan Bayne.

Ambos disputaron así sus primeros combates en la escena gala, y ambos se impusieron a sus respectivos rivales. Mientras Lashley fue ganador de una Triple Amenaza contra Aigle Blanc y Mecca, Bayne hizo lo propio contra Céline. Tales implicaciones propiciaron que French Touch superara ayer el millar de espectadores en la Salle des Fêtes de Gennevilliers (comuna ubicada dentro del área metropolitana de París).

► Resultados French Touch

Seguidamente, todo lo que dio de sí French Touch.

CAMPEONATO APC: Kuro (c) derrotó a Connor Mills para retener el título.

Megan Bayne derrotó a Céline.

Thiago Montero (con Josh T) derrotó a Joey Janela.

CAMPEONATO HARDCORE BZW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Georges Balzac (c) derrotó a Jack Sans-Nom, Ravage y Griff para retener el título.

CAMPEONATO DE PAREJAS APC Y CAMPEONATO DE PAREJAS CZW: Rivality (Última Sombra y MBM) (Campeones de Parejas CZW) derrotaron a Idolatry (Erin Ordo y Nate Prince) (Campeones de Parejas APC), Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) y LJ Cleary y Cian Noonan para ganar el título.

CAMPEONATO BZW: Joseph Fenech Jr. (c) derrotó a Cara Noir para retener el título.

LUCHA A TRES BANDAS: Bobby Lashley derrotó a Aigle Blanc y Mecca.

Impressionnant match entre Megan Bayne et Céline. Bravo aux deux femmes #FrenchTouch #BZWxAPC pic.twitter.com/LxgKufXKEp — AlexisTGF (@AlexisTGF) August 30, 2025