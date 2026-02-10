Bobby Lashley: «WWE, TNA… AEW es diferente»

«The All Mighty» Bobby Lashley compara a AEW con WWE y TNA, habla del roster All Elite y el ambiente en la empresa, revela qué lo motiva hoy en día y más.
► En palabras de Bobby Lashley
Llegada a AEW y el ambiente de la empresa
“Es una pregunta complicada, pero una cosa está clara: AEW es increíble. Mira a la gente que hay aquí ahora mismo. Nadie más está haciendo esto. He estado en todas las empresas y ninguna está generando algo así. Eso habla de la magnitud de AEW. Estos luchadores están poniendo su cuerpo y su vida en juego. No te lesionas haciendo algo que no te importa; te lesionas haciendo algo a lo que le has dedicado toda tu vida.”
El nivel del roster de AEW
“Swerve es una estrella total. Will Ospreay es un superestrella. Kenny Omega, Darby Allin, Moxley… todos están rindiendo a un nivel altísimo. Son auténticas estrellas y la gente viene a verlos por eso. Aquí no piensan en cuánto cobra uno u otro. Piensan en hacer que este lugar sea increíble. Eso ha sido una curva de aprendizaje para mí.”
Comparación con WWE y TNA
“En otras compañías muchas veces importa quién eres. Aquí importa lo que haces en el ring. Ves los combates y piensas: ‘Esto es increíble’. He estado en WWE, en TNA, y esto es diferente. Estoy viendo cosas que me hacen decir: ‘Este tipo es muy bueno’. Incluso a esta altura de mi carrera sigo aprendiendo.”
Qué lo motiva a seguir al máximo nivel
“Mira dónde estoy ahora. Si supieras de dónde vengo… Estoy aquí sentado con vosotros y la gente quiere escucharme. Eso me motiva. Soy el padre de mi hija, soy una persona normal que hace cosas extraordinarias. Me construí desde cero y llegué a lo más alto. Aunque la gente se sorprenda por mi edad, sigo mejorando. He sido disciplinado durante décadas y estoy en la mejor forma de mi vida.”
Su ética de trabajo y el gimnasio
“Ir al gimnasio para mí es como lavarme los dientes. ¿Por qué no lo haría? Me hace mejor. Entrenar es terapia. Me mantiene competitivo. Cada día me pongo un objetivo, incluso en un día normal, y eso me hace sentir que avanzo. Si no te mides, no sabes si estás progresando. Por eso entreno como entreno.”
Shelton Benjamin y la importancia de ser buena persona
“En este negocio hay tiburones y serpientes, pero Shelton es un tipo auténtico. Trabaja duro y es una gran persona. No me importa si haces mil piruetas o si eres bueno con el micrófono. Si no eres buena persona, no me importa. Si lo eres, es imposible no apoyarte.”
Will Ospreay como posible cara de AEW
“Por lo que he visto de él, es muy respetuoso y la gente conecta con eso. Tiene todo para ser una gran estrella, incluso la cara de la compañía. Es ese tipo de luchador al que puedes apoyar sin dudar.”
Su legado y el futuro
“Tengo un currículum. Si alguien quiere vencerme, tiene que ganárselo. Y si un tipo duro me gana, estoy bien con eso. No me van a regalar nada. Tengo que ganármelo, y estoy de acuerdo con eso. Si lo hago, las cosas caerán por su propio peso.”
Su música de entrada y MVP
“La música es mágica, conecta con el público y nos representa perfectamente. Todo fue idea de MVP: la pensó, la produjo y la ejecutó. Él entiende el negocio a otro nivel. Cuando dijo ‘esto es lo que vamos a hacer’, confiamos y tuvo razón.”