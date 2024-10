Bobby Lashley: «WWE me escupió en la cara»

Bobby Lashley se sintió irrespetado por WWE. La gran figura de la lucha libre, reveló recientemente en una firma de autógrafos virtual con K&S WrestleFest, que sintió que WWE le escupió en la cara por la forma en la que lo trató durante sus últimos tiempos en la empresa, en especial, con la separación de su grupo.

The Hurt Business llevó sobre sus hombros a WWE en el 2020, durante plena pandemia, pero una vez volvieron los fans a la arena, el grupo, en donde también estaban Shelton Benjamin y Cedric Alexander, se disolvió y nunca más se volvió a formar, pues ni Vince McMahon ni Triple H quisieron traerlo de regreso. Esto ha causado que públicamente, MVP y Lashley expresen su disgusto con esta decisión con fuertes palabras. Estas fueron sus palabras:

► Bobby Lashley habla de cómo siente que WWE le escupió en la cara

«Fue como una bofetada en la cara. Nunca estuvimos frente a una multitud en vivo. Durante la pandemia, muchos se quedaron en casa diciendo, ‘No voy a hacer esto o aquello’, y nosotros dijimos, ‘Es trabajo. Vamos.’ Hicimos de todo. Estábamos en la mitad del show la mayor parte del tiempo. Salimos de la pandemia y la gente comenzó a reaparecer diciendo, ‘Oh, estoy listo para trabajar.’ ¿Y qué pasa con los que estuvieron poniendo el tiempo en ese momento tan peligroso? Nos pasaron por alto. Fue como una pequeña bofetada en la cara. Creo que podríamos haber regresado e hecho grandes cosas juntos. Simplemente no nos querían. Distintas personas tienen distintos gustos. Cuando el régimen cambió, no estaban muy interesados en mí, y definitivamente no estaban interesados en MVP y Shelton Benjamin».