Cuando rivalizas con Swerve Strickland, nunca sabes en qué momento pueden acabar las hostilidades. Y quedaba claro que tras Full Gear 2024, Bobby Lashley y el resto de The Hurt Syndicate no habían quedado atrás, pues además de una victoria dudosamente limpia del «All Mighty», la facción atacó a Prince Nana en el poscombate.

Así que Strickland aprovechó este pasado sábado, durante Collision, para aparecer, permitiendo que Daniel Garcia y Mark Briscoe salieran vivos de un intento de ataque por parte de Lashley y sus colegas, luego de la victoria del Campeón TNT sobre Shelton Benjamin como parte del Continental Classic. Y Strickland sugirió una segunda parte contra Lashley, potencialmente de cara a Worlds End 2024.

Dave Meltzer, bajo reciente edición de la Wrestling Observer Radio, prevé que esta revancha se confirme pronto, pues dicho PPV tendrá lugar dentro de cuatro días.

«Hizo una promo y fue muy extraña. Simplemente dijo, ‘Lashley, dije que iba a ponerte las manos encima antes de que acabara el 2024’ y así fue. No lo retó a un combate ni nada. Nunca anunciaron un combate para el evento de pago por visión. Sonó a que lo estaba retando para Worlds End, pero no lo retó. Simplemente dijo que esperaba ponerle las manos encima antes de acabar 2024, por lo que supongo que el combate será en Worlds End. No ha sido anunciado, y no es que quede mucho tiempo. ¿Lo anunciarán el miércoles? Seguramente. Deberían anunciarlo en ese show».