Bobby Lashley vs. Shelton Benjamin en OVW: «Hizo trampa»

Los actuales miembros de The Hurt Syndicate en AEW, antes The Hurt Business en WWE, Bobby Lashley y Shelton Benjamin lucharon una vez en Ohio Valley Wrestling. No se encuentra entre las 25 ocasiones en que compartieron el cuadrilátero que sí están registradas. También porque no fue un combate como tal sino un wrestling match durante un entrenamiento. Un dato curioso es que ambos solo tuvieron dos manos a mano, uno en el programa ECW en 2007 y otro en Raw en 2021, los dos ganados por «The All Mighty». Ahora, ¿quién ganó aquella vez en OVW? Depende de a quién se le pregunte. Vayamos con las palabras de «The Gold Standard» en AEW Unrestricted.

► Luchando en Ohio Valley Wrestling

«Mi relación con Bobby en realidad comenzó antes de su debut en WWE. Yo venía de una lesión, me había roto la mano, y bajé a OVW solo para hacer algunas prácticas. En ese momento, Bobby todavía estaba allí entrenando. De hecho, tuvimos una especie de lucha de estilo amateur porque, por lo general, si alguien llegaba como luchador amateur, yo quería saber, bueno, ¿qué tan bueno es? Fue una locura porque despejaron el ring y estuvimos luchando un rato. A Bobby le gusta decir que ganó, y a mí me gusta decir que hizo trampa [ríe]. Yo estaba peleando honorablemente. Casi lo derribo dos veces, pero él seguía agarrándose de la cuerda para mantenerse de pie. Así que cuando finalmente me atrapó, yo no agarré la cuerda. Así que discutiremos sobre eso probablemente hasta que seamos viejos y canosos [ríe]. Pero sí, fue entonces cuando me di cuenta, bueno, él es real. Es un gran tipo».

¿Qué opinas del presente de Lashley y Benjamin en All Elite Wrestling?