¿Bobby Lashley volverá a las MMA? Cuando fue despedido de WWE en 2008, inmediatamente buscó la forma de seguir activo en el mundo de la lucha libre profesional, llegando a Impact Wrestling. Pero también comenzóa entrenar MMA y decidió debutar en Mixed Fighting Alliace y Maximum Fighting Championship, para luego llegar a Strikeforce, en donde estuvo hasta 2011, año en que UFC compró la liga, pero no quiso darle un contrato a Lashley..

En fin, siguió compitiendo a nivel independiente en varias empresas, hasta que en 2014 llegó a Bellator,, en donde se hizo muy reconocido en el mundo de las MMA. Su última pelea fue en agosto de 2016, porque tuvo que superar algunas lesiones y cuando planeaba regresar a la jaula, WWE le ofreció un contrato en abril de 2018 y no lo rechazó. Su récord en MMA es de 15 victorias y 2 derrotas, una cifra impresionante, pero hay que decir que ante rivales de poco renombre en su gran mayoría, y dando combates en donde quedó demostrado que tiene un nivel decente, no de peleador de MMA de primera clase. Lo mismo que le pasa en la lucha libre.

Lashley ha dicho que ama tanto luchar para WWE como pelear en la jaula, ¿volverá alguna vez a las MMA? Esa respuesta se la dio al veterano del ring D-Von Dudley en su podcast D-Von's Table Talk, en donde dijo lo siguiente:

"Quiero superar todo lo que he hecho en mi carrera en WWE. Tengo un trabajo en este momento. Algunas personas no tenían un trabajo hace un par de semanas. Si me voy de WWE, claro que pelearé nuevamente, al 100 por ciento. Cuando firmé con Bellator, pactamos nueve peleas en nuestro contrato. Peleé cuatro de ellas, y en mi contrato declaraba que si alguna vez WWE me ofrecía un contrato, mi contrato de peleador se quedaría en pausa y me permitirían ir a WWE".

Con esto queda descartada totalmente una colaboración entre WWE y Bellator, así como la tuvo en su momento con UFC para que Brock Lesnar peleara en UFC 200, pues ambos están en la misma situación contractual, debiendo peleas a las organizaciones de MMA en las que estaban.