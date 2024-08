En una entrevista reciente con The Laboratory, «The All Mighty» Bobby Lashley avisaba de su cercano regreso a los rings: “Me operaron. Tuve un pequeño accidente en Francia durante un combate. Fue un accidente extraño. Me dijeron que no debía volver en seis meses. En seis semanas me quitaron la faja y me ejercité. Mi fisioterapeuta me dijo: ‘No deberías poder hacer eso’. ‘Soy diferente’, dije. Estoy haciendo ejercicio y levantando pesas. No creo que hayan pasado dos meses desde la cirugía y estoy trabajando muy duro. Creo que estaré listo y con el visto bueno en menos de un mes. En ese momento, veremos qué pasa”.

► Bobby Lashley de Vince McMahon y Triple H

En la misma, le preguntaron al dos veces Campeón WWE acerca de la diferencia de trabajar con el ex mandamás Vince McMahon y el actual, Triple H.

«Si digo algo equivocado ahora mismo [Risas]. Tenía una conexión con Vince. Vince me entendía. Vince estaba muy enfocado en el espectáculo. Veía a las personas que eran estrellas. Él vio eso en mí. Había muchos pequeños consejos que Vince me daba a lo largo de mi carrera y me decía diferentes cosas. Vince me veía y pensaba: ‘Puedo decir que Bobby trabaja muy duro. Puedo enviarlo a cualquier lugar del país para representar la marca.’ Me veía como una estrella. Me gusta Vince. Realmente no he tenido mucha conexión con Hunter. Hunter tiene a sus chicos. Lo he intentado, pero realmente no hemos trabajado lo suficiente juntos como para conocernos bien».

