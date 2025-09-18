Bobby Lashley vence a Toa Liona y calienta la previa rumbo a All Out

A pocos días de All Out, AEW presentó un adelanto de lo que será el choque de tríos entre The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) contra Ricochet y Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona). La previa tuvo un capítulo especial con el mano a mano entre Lashley y Liona, dos de los hombres más poderosos de cada bando.

El combate inició con un forcejeo intenso hasta que Toa conectó el primer golpe aprovechando la distracción del árbitro. El samoano castigó con un cabezazo y un Samoan Drop en el filo del ring. Lashley reaccionó con un gran Suplex y un Flatliner, preparando terreno para un Spear, que finalmente conectó en ringside.

En medio del combate, MVP y Shelton Benjamin atacaron a Ricochet y Bishop Kaun, generando caos alrededor del cuadrilátero. Toa intentó capitalizar con un Pounce dentro del ring, pero Lashley resistió, cerró el Hurt Lock y no lo soltó pese a los intentos de escape de Liona, dejándolo inconsciente.

El triunfo fue para Bobby Lashley, pero la tensión no acabó allí. Apenas sonó la campana, ambos equipos se enfrascaron en un enfrentamiento caótico, con The Hurt Syndicate quedando de pie en el ring y mandando un mensaje claro: en All Out, la batalla por el honor y la supremacía será total.

HOLY SHIT, BOBBY LASHLEY SPEARED THE HELL OUT OF TOA LIONA AND THE FANS POPPED HUGE. THE HURT SYNDICATE ARE OVER AF.

BIG MEN SLAPPING MEAT!!!

pic.twitter.com/aRNt1y6Kci — Drainmaker (@DrainBamager) September 18, 2025

► ¿Qué viene ahora para los participantes del combate?

Los seis luchadores se enfrentarán en All Out, donde se vislumbra un combate bastante intenso, pues ambos equipos se han dado hasta con la cubeta en las últimas semanas.