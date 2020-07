Uno nada más: Bobby Lashley tiene un deseo de cumpleaños

Habiendo acabado de cumplir 44 años y en un momento físico espectacular, mientras sigue buscando la cima de WWE, Bobby Lashley tiene un deseo de cumpleaños. Esto mientras que en lo que respecta a su actual trama no está en el mejor de sus momentos. Es decir, no puede considerarse así teniendo en cuenta que el domingo actuará como acompañante de MVP cuando este intente coronarse Campeón de Estados Unidos en The Horror Show at Extreme Rules.

Solo tiene un deseo de todos los que podría tener pero precisamente el camino que lleva en este momento es uno de los motivos por los que no va a cumplirse pronto. Otro sería que tanto él como el oponente que quiere tener, el oponente al que desea enfrentar, son rudos. Pero de todas maneras "The Dominator" quiso aprovechar esta ocasión para seguir presionando de cara a obtener la oportunidad de verse las caras con un encordado con Brock Lesnar.

Por ahora, el nuevo desafío de Lashley fue en Twitter:

Thank you everyone for the birthday wishes. Same as last year, my only wish is for @BrockLesnar to finally get in the ring with me. #BobbyVsBrock @WWE @WWEonFOX https://t.co/YEOFaxi7oz

