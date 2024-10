Bobby Lashley tenía una idea para una rivalidad con Gunther

Bobby Lashley tuvo una sólida carrera en la WWE, pero finalmente no hizo mucho después de WrestleMania 40, a pesar de que en los años previos se encontraba en los planos estelares de la compañía, logrando incluso llegar a la cima al conquistar el Campeonato WWE. Actualmente salió de la compañía cuando venció su contrato y suena fuerte para llegar a AEW.

► ¿Bobby Lashley y Gunther en una rivalidad racial?

Durante una entrevista reciente en el podcast Lame Guys, Bobby Lashley habló sobre algunas ideas que tenía para una posible rivalidad con Gunther, quien era Campeón Intercontinental en ese entonces. «The All Mighty» pensó que sería interesante si, mientras todavía formaba parte de Hurt Business, encaraba a Gunther, quien diría que alguien como Lashley no merecía una oportunidad por su título. Lashley creía que esto llamaría la atención de todos y daría a entender cierta tensión racial entre ellos debido a sus antecedentes.

“Cuando GUNTHER estaba en racha. Había una cosa que quería hacer con él, y todos habrían dicho, ‘Ohhhhh’. Si todavía fuéramos The Hurt Business, yo diría, ‘Quiero acabar con él, y quiero que GUNTHER diga, ‘La gente como tú no merece una oportunidad por mi título’. La gente habría dicho, ‘¿Qué dijo?’ Habríamos seguido esa línea. Si piensas en el alemán y estos tipos negros. ‘¿Hay un poco de tensión racial allí?’ No tuvimos que ir allí, ‘¿Qué quieres decir con ‘gente como tú’?’ Podría haber sido algo así como, ‘Los chicos mayores en la lucha libre’. La multitud habría dicho, ‘Uhhh, ¿dijo eso?’ Entonces iba a decir, ‘Creo que me resultas familiar’, y hacer una de estas [Se lleva el pulgar al labio superior, indicando un bigote]. ¡Ahí está! No sé si podríamos haber ido allí, pero si pudiéramos haberlo hecho. Hay tantas cosas con las que podrías seguir la línea, y podría haber sido una gran rivalidad».

Evidentemente, la idea no prosperó y probablemente muchos fanáticos sienten que esta hubiera sido una disputa de mal gusto y están contentos de que nunca haya visto la luz del día. Veremos si en AEW, o donde vaya Bobby Lashley, alguna de sus ideas pueda tener eco.