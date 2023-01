Bobby Lashley: “Si The Rock regresa a WWE, mejor para todos”

Bobby Lashley ha opinado sobre el posible regreso de The Rock a WWE. Durante meses, WWE ha estado bajando las diversas posibilidades y los diferentes caminos por los que podría llegar a realizar una lucha entre el actor mejor pagado de Hollywood y futuro miembro del Salón de la Fama de WWE The Rock y el “Jefe Tribal” Roman Reigns en WrestleMania 39, a celebrarse precisamente en la meca del cine. The Rock tenía que dar a WWE una respuesta sobre su estado para el show a mediados de enero, antes del Royal Rumble que se celebra este próximo sábado en San Antonio, Texas.

Pero el estado de The Rock para WrestleMania 39 sigue estando en el aire ya que los diferentes reportes que nos llegan desde los Estados Unidos afirman que The Rock no tiene el tiempo suficiente para prepararse físicamente para una lucha en el “Show de los Inmortales” ante el campeonísimo Roman Reigns.

► Bobby Lashley conoce bien a The Rock y sabe de su valía

Mientras hablaba con Sportskeeda, Lashley señaló que no sabe si Rock volverá, pero sabe que sería genial para la empresa si lo hiciera debido a su estatus de mega estrella en Hollywood.

“¿Qué significaría para la empresa? The Rock es una gran estrella. Así que, por supuesto, si vuelve, nos traerá mucha notoriedad, y estando en Hollywood este año, creo que habría una buena oportunidad de que pudiera volver. No lo sé. Me han preguntado varias veces si The Rock va a volver. No sabemos nada. Ni siquiera sé lo que voy a hacer la próxima semana. Realmente no puedo decirte lo que The Rock está haciendo, pero por supuesto, a todo el mundo le encantaría ver a The Rock. Es una gran estrella. Así que si vuelve, será bueno para todos“.

Estas palabras de Bobby Lashley llegan antes de una de las noches más importantes de lo que va de año para él ya que en el 30º aniversario de Raw que se celebra esta noche en Filadelfia, se va a enfrentar a Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos, un título que él conoce bien y del que piensa que nunca debió desprenderse. En este sentido, el campeón Theory también ha querido expresarse antes de la contienda diciendo en unas declaraciones que recoge ViBe & Wrestling en su canal de Youtube:

“Hay mucho que esperar. No sólo se presentarán las leyendas más grandes de la historia deWWE como Ric Flair, The Undertaker, DX, The Bella Twins, por nombrar algunos, sino que las luchas que tendrán lugar en el 30º Aniversario de Monday Night Raw son enormes.El Campeón de los Estados Unidos Austin Theory se enfrentará al Todopoderoso Bobby Lashley por el Campeonato de los Estados Unidos. Tenemos una lucha en jaula de acero entre Becky Lynch y Bayley. También tenemos a The Usos defendiendo sus títulos de Parejas contra The Judgment Day. Esto es como un evento Premium. Esto es lo más de lo más. Además tenemos al ‘Jefe Tribal’ allí también. Creo que esta es una oportunidad para todo el mundo, no sólo para llegar a disfrutar de ella, sino para ser parte de la historia. Vamos a celebrar el 30 aniversario de Monday Night Raw este lunes y será realmente genial“.