Bobby Lashley se encamina hacia la agencia libre

Como habíamos informado hace unos días, todo parece indicar que Bobby Lashyley y MVP van camino a irse de WWE, una vez que venzan sus respectivos contratos y que han sido excluidos de los elencos internos de la compañía. Lashley no ha luchado en WWE desde un evento no televisado en Francia el pasado 5 de mayo, donde venció a Santos Escobar. Y su última lucha televisiva en WWE fue el pasado 12 de abril, cuando cayó ante LA Knight en una triple amenaza en la que también estaba el mexicano.

► Contrato de Bobby Lashley con WWE expira este fin de semana

Los fanáticos están especialmente preocupados por el futuro de Bobby Lashley, ya que hay señales de que podría estar preparándose para dejar la WWE una vez más, por cuanto no se ha conocido indicios de una posible renovación, más aún luego de que estrellas como Drew McIntyre, Finn Bálor o Seth Rollins ya aseguraron su continuidad. De hecho, se cree que Lashley podría ir a AEW o bien reunirse con MVP (que está en la misma situación) y reformar The Hurt Business fuera de la WWE.

Según informó recientemente Fightful Select, el contrato de Bobby Lashley con la WWE expirará este fin de semana, y menciona que varias fuentes dentro de la WWE notaron durante el fin de semana de SummerSlam que Bobby Lashley podría dejar la empresa, dado que no existen planes creativos para él en el futuro. Desde entonces, se ha hablado de la posibilidad de que The All Mighty se marche a AEW. Sin embargo, aún no se le ha hecho una oferta formal, ya que todavía está bajo contrato con la WWE.

«Se ha hablado de Bobby Lashley tras bastidores de AEW, pero no se ha recibido ninguna oferta porque todavía tiene contrato con la WWE. Los allegados a Lashley creen que al menos hará una aparición en AEW. También hay interés en Lashley desde el mundo de la lucha y de Japón»

Habrá que ver qué sucederá con Bobby Lashley en los próximos días, pero ciertamente parece que su futuro estará lejos de la WWE, empresa a la que había vuelto en el 2018 y logró finalmente convertirse en Campeón WWE.