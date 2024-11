Las únicas dos veces que Bobby Lashley compartió el cuadrilátero con Gunther fue en las batallas reales de Royal Rumble 2023 y 2024 así que «The All Mighty» intentó ir más allá con el actual Campeón Mundial de Peso Completo de WWE y en octubre comentaba:

«Cuando Gunther estaba en su mejor momento, había algo que quería hacer con él, y todos habrían dicho, ‘¡Ohhhh!’. Si todavía hubiéramos sido The Hurt Business, yo quería enfrentarme a él, y que Gunther dijera: ‘Gente como tú no merece una oportunidad por mi título.’ Todos habrían reaccionado como, ‘¿Qué dijo?’ Habríamos jugado con esa línea. Si lo piensas, el alemán contra estos tipos negros. ‘¿Hay un poco de tensión racial ahí?’ No teníamos que llegar a eso directamente. Podría haber sido algo como, ‘¿Qué quieres decir con «Gente como tú»?’ Y él podría haber respondido, ‘Los tipos mayores en la lucha libre.’ Pero el público habría reaccionado como, ‘Uhhh, ¿dijo eso realmente?’ Entonces, yo iba a decir, ‘Creo que me resultas familiar,’ y hacer esto [sostiene el pulgar, indicando un bigote]. ¡Ahí está! No sé si habríamos podido llegar tan lejos, pero si lo hubiéramos hecho… Hay tantas cosas con las que podrías jugar al límite ahí, y habría sido una rivalidad enorme.»

Embed from Getty Images

► Respondiendo a las críticas

Aquellas palabras no fueron bien recibidas por una parte de los fanáticos, que no dudaron en criticar al presente luchador de AEW, quien se toma un momento en su reciente entrevista con Lame Guys para abordar aquella reacción negativa:

«Supongo que recibí algo de críticas porque algunas personas interpretaron algunas de las cosas que dije como, ‘Está tratando de hacer algo racial.’ En el negocio de la lucha libre, si miras algunos de los grupos que se forman, se arman de una manera interesante. Eso pasa. No es algo necesariamente negativo, es solo cómo se juntan y se forman. Creo que ciertos grupos podrían ser interesantes en cuanto a la dinámica de los equipos trabajando juntos. En nuestra sociedad actual, muchos de estos grupos chocan entre sí de todos modos. ¿Por qué chocan? Puede ser por cualquier razón. Pienso que, si llevas eso a la televisión, algunas de esas dinámicas podrían ser entretenidas.

«De ninguna manera soy racista hacia ningún grupo en particular. No sé por qué la gente interpretó eso así. Una de las cosas desafortunadas en el negocio de la lucha libre es que tenemos estas páginas de rumores (dirtsheets). Algunas son manejadas por empresas y otras por personas dentro de esas empresas. Es ridículo, buscan cualquier cosa para sacar de contexto y obtener clics, y luego difunden dramas en línea. A esas personas, les digo que simplemente se mantengan lejos de mí. Yo no soy ese tipo que anda difundiendo cosas. Hay algunos que quieren que eso ocurra, y se sientan a tener conflictos y rivalidades entre ellos. Yo no soy así. Estoy muy seguro de lo que soy, de lo que puedo hacer y de lo que tengo por delante. No soy ese tipo. Pueden mantenerse fuera de línea y dejar mis entrevistas sin escuchar. No soy alguien que difunde odio. No me gustó cómo se tergiversó.

«Algunas personas se me acercaron y dijeron, ‘Oh, hombre, eso hubiera sido genial.’ Otros dijeron, ‘Oh, hombre, él…’ Vi un comentario que decía, ‘Bobby realmente tiene CTE ahora mismo. Está perdiendo la cabeza.’ ¿De verdad hemos llegado a eso?»