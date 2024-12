La «Batalla de los billonarios» que se llevó a cabo en WrestleMania 23 sigue siendo uno de los espectáculos más recordads de la empresa. La rivalidad de alto perfil mediático enfrentó a Vince McMahon y Donald Trump, con Umaga representando al ex mandamás de la WWE y Bobby Lashley representando al Presidente de los Estados Unidos electo, y ambos multimillonarios pusieron en juego su cabellera en un combate que tuvo a Stone Cold Steve Austin como réferi especial. Al final, «The All Mighty» salió vencedor y McMahon tuvo que pagar su apuesta.

► Bobby Lashley comparte detalles de la rivalidad entre Donald Trump y Vince McMahon

Bobby Lashley fue entrevistado recientemente en el podcast Insight with Chris Van Vliet, donde compartió detalles detrás de escena sobre la preparación del famoso combate en WrestleMania 23. Recordó la tensión y la competencia por el dominio entre McMahon y Trump durante una sesión de fotos promocional, y la estrella de AEW describió cómo ambos hombres estaban ansiosos por afirmar su liderazgo, debatiendo el posicionamiento óptimo para la foto. Además, recordó lo espontáneo que se vio cuando el Presidente de los Estados Unidos electo le dio un gran lazo a McMahon, resaltando que eso no estaba en el libreto.

«Trump dijo: ‘No, no creo que debamos hacer esto. Creo que deberíamos sentarnos y, basándonos en la forma en que está este ángulo, me hace ver viejo, así que capta esto… Vince dijo: ‘Quiero hacer esto’. Yo dije: ‘Me pararé donde ustedes quieran que esté'»

«No sé quién le dijo que lo hiciera (el lazo). No sé cuándo le dijeron que lo hiciera, pero antes de esa lucha, no se suponía que hubiera ningún altercado. Pero supongo que pudieron haber hablado, o alguien habló, y se dieron cuenta, está bien, haremos un pequeño lazo, porque eso podría ser fácil, y luego saltaremos sobre él y le daremos el puñetazo. No sé de dónde salió, pero eso es lo que decidieron hacer«.