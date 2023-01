Bobby Lashley reacciona a su regreso a WWE

En la más reciente edición de Raw, Bobby Lashley sorprendió al Universo WWE al hacer su retorno a la compañía, luego de que Adam Pearce lo despidiera hace unas semanas, aunque luego dijo que supuestamente solo estaba suspendido.

Lashley apareció para aplicarle una tremenda lanza al Campeón de los Estados Unidos WWE, Austin Theory. Y, justamente, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lashley ha reaccionado a su regreso a WWE por medio de este corto, pero conciso mensaje:

Tell a friend to tell a friend…the All-Mighty is BACK 👊🏾 #WWERAW pic.twitter.com/ULI58PYEAm

— Bobby Lashley (@fightbobby) January 10, 2023