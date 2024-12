Bobby Lashley: «Quiero agotar y estelarizar AEW All In Texas»

«The All Mighty» Bobby Lashley lo hizo todo en WWE y no pretende tener menos éxito en AEW. Ya en noviembre hablaba de su intención de ganar el título mundial haciendo referencia a All In Texas. De momento, derrotó al ex campeón Swerve Strickland en Full Gear.

► Apuntando a All In

Se desconoce qué combate podría tener en el último evento de pago por visión de 2024, Worlds End, pero sigue pensando en el que será el más grande de 2025 y hablando con Sports Guys Talking Wrestling después del AEW All In Texas: Countdown to On Sale comentó:

«Estoy súper emocionado. Estoy súper emocionado porque nunca había estado en ese estadio antes. Hoy fue la primera vez, y cuando entré allí, pensé: ‘Wow, tenemos trabajo que hacer.’ Porque eso es lo que quiero hacer. Quiero ser capaz de llenar ese estadio. Eso es lo que mostrará el progreso y lo que demostrará cuánto ha crecido AEW. Queremos salir ahí y agotar las entradas de ese estadio. Eso es lo que más me emociona. Quiero ser el evento principal en All In porque ahora vivo en Dallas, y está justo a la vuelta de la esquina. Así que quiero ser el evento principal en casa, y quiero ser capaz de llenar ese estadio. Eso me hará saber que estamos haciendo lo que necesitamos hacer aquí en AEW como The Hurt Syndicate, como una adición al elenco de AEW».

AEW All In: Texas se llevará a cabo el sábado 12 de julio de 2025, en vivo desde Globe Life Field en Arlington, Texas. Todavía queda mucho para entonces y mucho trabajo por hacer para Lashley. ¿Qué te gustaría que fuera lo próximo para él?

Es posible que tenga una revancha con Swerve en el PPV del 28 de diciembre pues este dijo que no han terminado después de humillar a Max Caster en Dynamite la semana pasada.