Bobby Lashley quiere a The Rock en WrestleMania 39

Si The Rock estará en WrestleMania 39 continúa siendo una incógnita. Pero parece el lugar y momento perfectos para que tenga su última lucha. El evento premium más grande de todos, en Hollywood, contra el número uno de WWE, Roman Reigns, por el título máximo, el Campeonato Indiscutible… Y él ha estado hablando de su primo recientemente, reconociendo lo que están haciendo tanto él como The Usos, y corrigiéndolo también diciendo que él es «The Head of the Table». Aún así, todavía quedan muchos meses por delante.

► Bobby Lashley habla de The Rock

Happy birthday to The Most Electrifying Man in All of Entertainment, @TheRock! 🤨 pic.twitter.com/qYn8GjkiyV — WWE (@WWE) May 2, 2022

Pero poco a poco nos vamos acercando a la «Vitrina de los Inmortales» de 2023. Y a Royal Rumble, show que tiene relación directa con WM. ¿Y si La Roca vuelve durante el Rumble ganándolo y desafiando a Reigns por el cinturón en la velada magna? Eso es mucho imaginar. Vayamos mejor, en espera de información real sobre el retorno o no de Dwayne Johnson a la compañía luchística, con las recientes declaraciones de Bobby Lashley. Porque «El Todopoderoso» también quiere ver a The Rock en WrestleMania. Aunque no para enfrentarlo.

“Siempre hay grandes nombres en el negocio y pase lo que pase, quiero decir que este no es mi enfrentamiento, pero The Rock siempre es una figura enorme e icónica. Creo que hay otras personas que están más en la línea. Brock siempre es un gran atractivo, pero sabes que esa posibilidad siempre está ahí. Sabes, siempre me atraen los grandes combates. Todo el mundo quiere un buen combate”.

¿Creéis que The Rock estará en WrestleMania 39?