Bobby Lashley quiere a Brock Lesnar: "Ya pagué mis deudas"

No es un secreto que si Bobby Lashley regresó a WWE, además de por el buen dinero que gana, es porque tiene en mente luchar contra Brock Lesnar, su único rival con el que verdaderamente hasta sueña luchando, porque son hombres tan diferentes pero a la vez tan cercanos, altos, fuertes, musculosos, luchadores olímpicos, luchadores profesionales y peleadores de MMA, tal vez solo los diferencian la fama, un buen par de millones y el color de piel.

► Bobby Lashley quiere a Brock Lesnar, su único rival soñado

Recientemente se volvió a referir a su lucha soñada, aunque de una manera muy particular, pues dijo que todo lo que ha hecho con la historia de Lana y el triángulo amoroso es su forma de pagar el derecho de piso. Así se lo hizo saber a D-Von Dudley en su podcast D-Von's Table Talk:

"No he hablado con Vince, pero creo que en un punto en la historia, hubo una plática acerca de tal vez promocionarlo y ver a dónde iba, si a la gente le gustaba la idea, pero en ese momento, él estaba bastante metido en una rivalidad con Roman, y luego Seth iba detrás de él. Ellos ya tienen muchas cosas planeadas para él con ventaja.

"Pero creo que si alguna vez se da el momento, es ahora. Ahora mismo es un momento realmente bueno para que se dé nuestra lucha. Creo que ya he acabado de pagar todas mis deudas con todas las cosas que he hecho en televisión desde que regresé. Creo que mi persona está empezando a desarrollarse un poco más moldeándose a la persona que soy. Finalmente puedo darle palizas a la gente, no tengo que acostarme y perder con gente que son 100 libras menos pesados que yo y que ni siquiera deberían estar en el mismo ring conmigo".

Recientemente hubo rumores de que Lashley defendería el Campeonato WWE ante Lesnar en el PPV SummerSlam 2020, dado que se dijo que ganaría el título en Backlash 2020, sin embargo, esto no paso. ¿Se podría dar este combate en SummerSlam?