A finales de 2023, Bianca Belair hablaba así de la posibilidad de unirse a su esposo, Montez Ford, en WWE:

«Nunca hemos mencionado el hecho de que somos marido y mujer en la televisión. Creo que en el futuro eso podría ser genial, podría ser divertido. Creo que lo que tienen ahora es tan emocionante y tan nuevo y me encantaría ver hasta dónde pueden llegar con eso por su cuenta y ver hasta dónde puedo llegar yo con lo que estoy haciendo por mi cuenta. Creo que en el futuro nos uniremos, pero es un poco difícil, porque una vez que nos unes, ¿cómo nos separas?… Pero estoy emocionada de ver a dónde va eso, esa facción para mí son tan poderosos que creo que son imparables y no puedo esperar hasta que tomen algo de impulso».

► ¿Bianca Belair en The Pride?

La luchadora mencionaba también la facción que él tenía con Angelo Dawkins, Bobby Lashley y B-Fab, la cual ha quedado en un trío con la salida del «All Mighty» de la compañía. Todavía es posible que los enamorados colaboren, aunque no es que parece que tuviera demasiado sentido más allá de una aventura breve, pero hubo un momento en que en The Pride querían contar con «The EST of the WWE», como revela el mismo Lashley en una reciente aparición en el pódcast Lame Guys:

«Estábamos tratando de juntar a Bianca con ellos [The Street Profits] también. Ella es una gran inspiración para tanta gente que no puede (volverse villana). Las niñas la adoran, y con razón. Bianca es una superestrella absoluta. La parte de actuación es fantástica. Su habilidad atlética en el ring, absolutamente increíble. Su energía, todo en ella. Ella y Montez son una pareja de superestrellas. Lo mejor de lo mejor».

No cabe duda de que Bianca Belair y B-Fab no tienen punto de comparación.

