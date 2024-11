Ahora en AEW, Bobby Lashley revela que antes de abandonar WWE quería ayudar a impulsar a cuatro Superestrellas, pero con dos de ellas ni siquiera trabajó. Con las otras sí pero tampoco se puede decir que sacaran nada demasiado provechoso, además de que en la actualidad siguen como estaban antes, estancados.

► Bobby Lashley quería ayudar

«En AEW, mi carrera y donde estoy ahora, es realmente bueno para mí. ¿Podría o habría esperado quedarme en WWE? Absolutamente. Mi plan era tener uno o tal vez dos años más, y luego retirarme en WWE. Estaba haciendo cosas con los Street Profits. Lo que quería al final de eso era que, cuando me retirara, hubiera ciertas cosas que quería hacer. Quería que Dawkins y/o Montez me traicionaran, tener una rivalidad con uno y luego con el otro, y eventualmente que ambos me derrotaran al final. Ambos son increíblemente talentosos. Al final, quería perder. Había tres o cuatro personas con las que quería tener rivalidades antes de irme. Definitivamente eran Dawkins, Montez, Austin Theory, quería convertirlo en un babyface, y nunca tuve la oportunidad de hacer algo con LA Knight. Él y yo éramos buenos amigos en IMPACT y, al llegar, tuvimos varias conversaciones sobre su futuro y lo que haría. Eso habría sido genial. Fuera de eso, no tenía ego al respecto, quería irme de la manera correcta. Simplemente no sucedió».

The Street Profits están claramente estancados no solo actualmente sino desde hace tiempo. LA Knight es el Campeón de Estados Unidos y quizá no hace falta que nadie lo ayude, aunque el miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T considera que su estrella se ha apagado un poco. Y Austin Theory no termina de arrancar.

