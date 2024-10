Bobby Lashley pide más a WWE para Karrion Kross

Recientemente, Karrion Kross aclaraba que en realidad no tiene mala relación con Bobby Lashley: «Cero hostilidad. Fue un trabajo. Cero. Él sabe que siento esto por él, no es la primera vez que lo digo, y a menos que me lo preguntaras, nunca lo habría dicho. Lo quiero un montón. Después de la pelea, quise decírselo porque no quería que pensara que le estaba halagando antes de salir. Se lo dije después de que terminó el combate. Le expresé cuánto lo quería, cuánto lo admiraba y lo honrado que estaba de trabajar con él«.

► Bobby Lashley pide por Karrion Kross

Ahora, es «The All Mighty» quien habla del miembro del Final Testament para pedir a la WWE que lo use más:

«Creo que Karrion Kross es genial. Odio decirlo porque he escuchado varias entrevistas en las que él ha tratado de hablar mal de mí. Creo que es genial. Tiene todo lo que se necesita. Es excelente en el ring, tiene buena presencia y una apariencia de un millón de dólares. Puede ser una fuerza y creo que debería ser utilizado mucho más de lo que lo están utilizando en este momento. Es ese antagonista que puedes poner contra Cody o Gunther. Puedes ponerle el título en la cima. Tiene muchas cosas excelentes. Creo que debería ir por su cuenta. AOP es genial, pero no creo que él necesite a AOP. Él y su esposa pueden ir por su cuenta y hacer lo suyo, y AOP puede aplastar a la gente por su cuenta.»

¿Estás de acuerdo con Bobby Lashley?

