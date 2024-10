Bobby Lashley: «Omos debería estar en WWE TV»

Omos está desaparecido de la programación de WWE desde hace meses y ahora que MVP está fuera de la compañía la incógnita sobre su futuro es todavía mayor. Aún así, el manager que actualmente trabaja en MVP no ha dejado de apoyarlo:

“Cuando Vince (McMahon) me llamó a mí y a Bobby (Lashley) a la oficina, dijo, ‘Chicos, voy a separarlos.’ Dijo, ‘Bobby, quiero que seas una estrella en solitario ahora.’ Y agregó, ‘MVP, quiero ponerte con Omos. Quiero que hagas por Omos lo que hiciste por Bobby’. Esas fueron las palabras de Vince. Sabes, elogios de César. Está bien, no estoy contento con esto, pero espero el desafío, y Omos tiene un gran corazón. Literal y figurativamente. No sé cuál es su situación ahora, ni qué planean hacer con él, pero pienso que si no puedes ganar dinero con eso, entonces simplemente eres un idiota.”

► Bobby Lashley apoya a Omos

También lo hace el también, valga la redundancia, fuera de la empresa Bobby Lashley. Del «Nigerian Giant» habló recientemente «The All Mighty» durante una sesión virtual de firma de autógrafos de K&S WrestleFest.

«Debería estar en televisión. Desafortunadamente, no lo sé. Con la forma en que han cambiado las cosas, no veo que tenga esa oportunidad. Espero que al decir esto le den esa oportunidad. Mucha gente no ha tenido esa oportunidad y mucha gente se ha separado de él. No sé qué está pasando ahora mismo. Hay mucho talento realmente bueno que se fue.»

Omos no ha luchado desde la edición del 5 de abril de SmackDown, donde compitió en la Andre The Giant Memorial Battle Royal. Y no solo no lo ha hecho sino que tampoco se ha sabido nada de su situación actual en WWE.

