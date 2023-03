Menos de una semana atrás la palabra era que Bobby Lashley estaba fuera de WrestleMania 39 y que lucharía en el SmackDown previo. Sin embargo, en una recinete entrevista con Denise Salcedo para Instinct Culture, El Todopoderoso señala que aún están valorando opciones para fomar parte del evento más importante del año en la WWE mientras habla de la atmósfera alrededor del mismo y de si todavía podría verse las caras con Bray Wyatt, que continúa ausente de la programación sin explicación oficial.

> Bobby Lashley, valorando opciones

“Hay un gran ambiente de pelea, WrestleMania siempre va a ser así. En este momento, estamos tratando de averiguar qué voy a hacer, ser el All Mighty ex Campeón WWE y todo eso, todavía en busca de encontrar ese gran enfrentamiento. Eso es lo que todos quieren hacer cuando van a WrestleMania, quieren tener un gran enfrentamiento icónico frente a cientos de miles de fanáticos y hacer lo que amamos. En este momento, estoy mitad y mitad, preparándome para eso y preparándome para ese día. Tengo un gran combate el viernes por la noche, con suerte, eso se filtra y causa algo grande para el sábado o el domingo.

“No tengo ni idea [si Wyatt podría ser su rival]. Lo único que sé es que creo que le provoco miedo a mucha gente. Puedes salir conmigo, podemos tener un gran combate, pero al final del día, The All Mighty siempre sale victorioso. Lo estoy buscando, estoy buscando a quien quiera dar un paso al frente. En este momento, muchas personas en el negocio están pensando: ‘este va a ser un combate divertido para mí’. Si quieres un verdadero desafío, soy el verdadero desafío para cualquiera en el elenco“.

¿Crees que Bobby Lashley luchará en WrestleMania 39?