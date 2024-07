Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin rumbo a AEW

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, un reporte conjunto de Sean Ross Sapp de Fightful Select y PW Nexus ha señalado que WWE ya eliminó a nivel interno a Bobby Lashley, MVP y Tamina Snuka, de la lista de luchadores activos de WWE.

Y esto indicaría que su salida de WWE llegaría muy pronto. Lo cierto es que ahora, Dave Meltzer dio una importante actualización del caso en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, en donde dijo que escuchó que Lashley y MVP quieren a AEW, en donde reformarían The Hurt Business junto con Shelton Benjamin, quien también estuvo hace poco en negociaciones con Tony Khan para ficharlo, pero las mismas se cayeron.

► Así se daría la reunión de The Hurt Business… Pero, en AEW

«Bobby Lashley y MVP se van de WWE cuando sus contratos expiren, lo cual será relativamente pronto. Se habla de intentar llevarlos a AEW y de intentar revitalizar The Hurt Business con Shelton Benjamin, quien también es un agente libre.

Sé que se habla de intentar llevarlos a AEW; es una de esas cosas en las que técnicamente nadie puede hablar con ellos porque no creo que ninguno de los contratos haya expirado. Pero sus contratos van a expirar y, en este momento, según las cosas como están, WWE asume que se van y que van a intentar revitalizar The Hurt Business, aunque no estoy seguro de que usen ese nombre.

MVP y Lashley quieren traer también a Shelton Benjamin, un ex miembro del grupo que también es agente libre después de ser liberado por WWE el pasado septiembre, para reformar el grupo en AEW.

No creo que sea un trato cerrado ni nada por el estilo, pero es algo que está vivo».